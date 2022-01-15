برلمانى: منتدى الشباب رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم

قال كريم السادات عضو مجلس النواب، إن النجاح الكبير للمنتدى يؤكد مكانة مصر ودورها القيادي في مصاف الدول ذات التأثير العالمى لتمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا، ويفتح مجال الحوار بين الشباب حول العالم، ويعتبر كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأضاف في بيان له، أنه تجمع مميز لشباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم وتنفيذ عدد من المبادرات التي تستهدف دولًا فقيرة ونامية، وأيضًا تبني العديد من المبادرات محور اهتمام شباب العالم.

وقال إن المنتدى بات منصة حوار شبابية عالمية، فهو مفتوح لجميع الشباب من جميع الدول الذين يؤمنون بقدرتهم على إحداث التغييرات ولديهم حلم وإرادة وتصميم لإحداث تغيير حقيقي في عالم اليوم وعالم الغد.

وقال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن الفعاليات والأنشطة التي شهدها منتدى شباب العالم على مدى الأيام الماضية وبحضور الرئيس السيسي، أثبتت تحوله لمنصة حوارية عالمية في فترة وجيزة، الكل ينتظره للمشاركة فيه بالرؤية والأفكار للحاضر والمستقبل ولتعزيز الحوار الإنساني بين مختلف الشباب والثقافات في العالم.

وأشار نشأت إلى ضرورة العمل الدائم وفق توجيهات الرئيس السيسي لتطوير وتحديث منصة منتدى شباب العالم، وتحويل توصياتها ومخرجاتها لواقع ملموس، خصوصًا أنها فكرة وطنية مصرية خالصة، أكدت نجاحها وحضورها على مدار نسخه الأربع الماضية.

واختتم نائب الصعيد، بأن تنظيم منتدى شباب العالم وحضور الآلاف له من 196 دولة بالعالم شهادة للاستقرار والأمن والأمان في مصر ولفعاليات المنتدى وتعويل الجميع على نتائجه.