السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سمير صبري: الطبيب المعالج للإبراشي شارك في مظاهرات الإخوان

جريدة الدستور

قال المحامي سمير صبري، إن النائب العام سيكشف كل ما حدث للراحل وائل الإبراشي بعد وفاته متأثرا بتداعيات فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مستندات تثبت أن الطبيب المعالج للراحل وائل الإبراشي غير متخصص في علاج الأمراض الصدرية أو في علاج فيروس كورونا، وإنما هو طبيب مسالك بولية وجهاز هضمي ومناظير فقط والدواء الذي منحه لوائل الإبراشي لم يكن ضمن بروتوكولات كورونا.

 

التفاصيل…

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