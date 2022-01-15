سمير صبري: الطبيب المعالج للإبراشي شارك في مظاهرات الإخوان

قال المحامي سمير صبري، إن النائب العام سيكشف كل ما حدث للراحل وائل الإبراشي بعد وفاته متأثرا بتداعيات فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك مستندات تثبت أن الطبيب المعالج للراحل وائل الإبراشي غير متخصص في علاج الأمراض الصدرية أو في علاج فيروس كورونا، وإنما هو طبيب مسالك بولية وجهاز هضمي ومناظير فقط والدواء الذي منحه لوائل الإبراشي لم يكن ضمن بروتوكولات كورونا.