السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

في ذكرى رحيل عبدالناصر.. الباز: من يعمل لأجل البلد يظل في قلوب الناس

جريدة الدستور

أحيا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ذكرى ميلاد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرًا إلى أننا نحتفي اليوم بمرور 104 أعوام على ميلاد عبدالناصر الذي ولد في 15 يناير 1918.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "بعد 104 سنوات مروا على ميلاده الناس بيتذكروا جمال عبدالناصر، رغم ما وقع في عصره من أخطاء يحسب له أنه  كان يعمل من أجل الوطن، ومن أجل فقراء الوطن، وسمعته نظيفة ويده نظيفة".

وتابع: "الشعب المصري محدش يعرف يضحك عليه، واللى بيشتغل بجد في البلد دي وحتى لو في إخفاقات الشعب بيعذر ويغفر.. فرحمة الله على جمال عبدالناصر، ونأخذ من تجربته أن كل من يعمل من أجل البلد يظل في قلوب الناس حتى لو له أخطاء".

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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