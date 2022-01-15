السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«جبالي» على رأس وفد برلماني فى زيارة رسمية إلى الإمارات

حنفي جبالي
حنفي جبالي

يترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وفدًا برلمانيًا في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات، بناءً على دعوة من رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ورغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدمًا نحو آفاق أرحب.

ويلتقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة علي الصعيد البرلماني.

مجلس النواب الإمارات المجلس الوطني زيارة رسمية رئيس مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي

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