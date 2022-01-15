تقارير: إعفاء «بياتريس» من الشهادة في اتهام الأمير أندرو بالاعتداء الجنسي

أكدت تقارير بريطانية، اليوم السبت، إعفاء الأميرة بياتريس من الإدلاء بشهادتها في قضية الاعتداء الجنسي المتهم فيها والدها الأمير أندرو من قبل فرجينيا جوفري.

وكان من المتوقع استدعاء الأميرة بياتريس 33 عامًا، كشاهد رئيسي بعد أن ادعى الأمير أندرو أنه كان معها خلال حفل في مدينة ووكينغ في الوقت الذي اتهم فيه باغتصاب فرجينيا جوفري في عام 2001، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومع ذلك، تسعى جوفري، إلى الحصول على شهادات شهود من مساعد الأمير أندرو السابقة وامرأة تدعي أنها شاهدت العائلة المالكة في ملهى ""Tramp" الليلي.

وبحسب الصحيفة، طلب محامو جيوفر شهادة كل من من روبرت أولني، مساعد أندرو السابق وامرأة تدعى شاكري ووكر.

وتشير المستندات التي قدمها الفريق القانوني لجوفري إلى أن اسم أولني يظهر في دفتر هاتف جيفري إبستين رجل الأعمال المتهم بالاتجار بالفتيات تحت عنوان "دوق يورك"، ويقولون إن هذا يعني أنه من المحتمل أن يكون لدى أولني معلومات ذات صلة حول سفر أندرو من وإلى ممتلكات إبستين خلال الفترة ذات الصلة.

وتقول الوثائق بحسب "ديلي ميل"، إن ووكر صرحت علنًا بأنها كانت شاهدًا على وجود أندرو في ملهى “Tramp” خلال الفترة الزمنية ذات الصلة مع امرأة شابة ربما كانت جوفري.

وأظهرت الوثائق، أن ووكر نفسها شاهد محتمل، وبالتالي ستكون ذات صلة بهذا النزاع لأن المدعي قال إن المتهم أندرو أساء معاملتها في لندن بعد زيارة ملهى “Tramp” معًا.

وتطلب جيوفري من المحاكم البريطانية المساعدة في الحصول على شهادة بعد أن اتخذت الدعوى القضائية التي رفعتها ضد أندرو خطوة كبيرة إلى الأمام هذا الأسبوع عندما رفض أحد القضاة التماسًا من محامي الدوق لرفض القضية وحكم بإمكانية محاكمتها.

وبحسب الصحيفة فإن المرحلة التالية من قضية الاعتداء الجنسي هي أن يقوم كلا الجانبين بإجراء مقابلات رسمية مع الشهود، ويتم ذلك خارج قاعة المحكمة ولكن مع حضور مسجل المحكمة.

ومن المتوقع أن يسمي كل جانب في القضية - في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع - حوالي عشرة شهود يريدون إجراء مقابلات معهم ويمكن أن تشمل كلتا القائمتين طاقمًا ملكيًا حالي أو سابقًا، وعمال أقدام وأمناء، إذا اعتقد المحامون أنه قد يكون لديهم شهادة مفيدة لموكلهم.

تجريد الأمير أندرو من مناصبه الملكية

وتتصاعد الانتقادات لأندرو بعد أن جردته الملكة من رعايته المتبقية وأدواره العسكرية الفخرية حيث نأى النظام الملكي بنفسه عن الدوق قبل حدوث تطورات قد تكون ضارة في دعواه القضائية.

تفاصيل الفضيحة الجنسية

وتقاضي جيوفري، الدوق أندرو في الولايات المتحدة بدعوى الاعتداء الجنسي عليها عندما كانت مراهقة وتزعم أنه تم الاتجار بها من قبل صديق أندرو، المدان بارتكاب جريمة جنسية إبستين، لممارسة الجنس مع الدوق عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها وكانت قاصر بموجب قانون الولايات المتحدة وقد نفى الدوق بشدة هذه المزاعم.

وتزعم جوفري أن أندرو مارس الجنس معها ضد إرادتها في منزل ماكسويل بلندن وفي قصر إبستين في الجانب الشرقي العلوي من مانهاتن.

ويُزعم أيضًا، أن الدوق أساء معاملة جوفري في مناسبة أخرى خلال زيارة جزيرة إبستين الخاصة، ليتل سانت جيمس وفي مناسبة منفصلة في قصر إبستين في مانهاتن.