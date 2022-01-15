السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق نشب بسيارة مواد بترولية بطريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق نشب في 14 فردة كاوتش بسيارة مواد بترولية نقل جرار ومقطورة رقم 6473، بطريق "مصر  ـ إسكندرية" الصحراوى قبل الريف الأوروبي اتجاه القاهرة، دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بسيارة مواد بترولية بطريق "مصر  ـ إسكندرية" الصحراوى قبل الريف الأوروبي اتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ5 سيارات إطفاء تابعة لوحدة إطفاء أكتوبر وتبين نشوب الحريق بـ14 فردة كاوتش بسيارة مواد بترولية فارغة الحمولة بها رواسب بترولية، عبارة عن سيارة نقل جرار ومقطورة رقم 6473، وتمت السيطرة على الحريق قبل وصول النيران إلي التانك، دون وقوع إصابات.

جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

مديرية أمن الإجراءات القانونية اسكندرية الصحراوي مديرية أمن الجيزة الأجهزة الأمنية النيابة العامة التحقيقات مواد بترولية الحماية المدنية

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