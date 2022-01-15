السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة شركة دعاية وإعلان بمدينة نصر

جريدة الدستور

 نجح ضباط مباحث القاهرة، اليوم السبت، في ضبط متهمين بسرقة كابلات كهربائية ولافتات إعلانات، من شركة دعاية وإعلان من منطقة مدينة نصر.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، المعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، حال إستقلالهما دراجة نارية -تروسيكل- ملك وقيادة أحدهما، مُحمل عليها 14 عمود قواعد لافتات إعلانات، كابل كهرباء ، مجهولين المصدر".

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من المنطقة محل الضبط  بأسلوب المغافلة، وأضافا بأنهما كان فى سبيلهما لبيعها لتجار الخردة مقابل مبالغ مالية وتبين أنها خاصة بإحدى شركات الدعاية والإعلان.

باستدعاء مسؤول بذات الشركة تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

مباحث إدارة تأمين الطرق شركة دعاية منطقة مدينة نصر كابلات كهربائية شركات الدعاية والإعلان

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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