السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليات الدراسة

رئيس جامعة الازهر
رئيس جامعة الازهر خلال تفقد اللجان

قام الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر، اليوم السبت ، بتفقد لجان امتحانات كليات الجامعة بالدراسة حيث تفقد لجان الفترة الصباحية بكليات أصول الدين، والشريعة والقانون، واللغة العربية، وخلال الجولة اطمأن رئيس الجامعة على استعدادات الكليات للامتحانات، من خلال الوقوف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، بجانب التأكد من وجود شهادات تناول اللقاح، واطمأن على تواجد الإشراف الطبي في محيط  لجان الامتحانات، إضافة إلى تواجد أستاذ المادة خلال سير عملية الامتحانات، إضافة لتوفير  قاعات تستوعب الطلاب، وكذلك إعداد لجان  للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية.

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يأتي ذلك، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لأعمال الامتحانات بالفصل الدراسي الأول اليوم السبت بجميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.

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رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور غانم السعيد عميد كلية اللغة العربية، والدكتور صلاح عاشور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد المليجي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الله محي عزب عميد كلية أصول الدين، والدكتور مصطفى الباز عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.

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فى سياق متصل، قدم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، العزاء والمواساة إلى أسرة كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور مصطفى الباز، عميد الكلية، والدكتور علي حسين، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عطا السنباطي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمود محمد أحمد، مدير عام الكلية، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- الدكتور رمضان محمد عيد هتيمي، عميد الكلية الأسبق.

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ودعا رئيس الجامعة المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه وطلاب العلم الصبر والسلوان.

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رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الامتحانات

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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