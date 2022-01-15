السبت 15 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق نشب بكابينة سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي

حريق نشب بكابينة
حريق نشب بكابينة سيارة

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بكابينة سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 70 دائرة المركز دون حدوث إصابات تم تحربك السيارة من على الطريق وإعادة حركة السير من على الطريق عقب توقفه جزئيًا.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من إدارة تأمين الطرق يفيد بنشوب حريق بكابينة سيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى دائرة مركز شرطة أخميم ولا توجد إصابات.

وبالفحص تبين من خلال التحريات باشتعال النيران بكابينة سيارة نقل بالطريق الصحراوي الشرقي الكيلو 70 دائرة المركز تبين أنه أثناء سير السيارة محددة  نقل قنا قيادة المدعو “منتصر. ع. ا. ا”  30 سنة سائق ويقيم البحر الأحمر تابعة لشركة "قطاع خاص" في طريقها لإجراء صيانة بمحافظة البحر الأحمر حيث اختلت عجلة القيادة نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيمن مما أدي لإصطدامها بالحاجز الخرساني علي جانب الطريق واشتعال النيران بكابينة السيارة.

تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات" وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

البحر الاحمر الحماية المدنية الطريق الصحراوي قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق

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