مجلة أمريكية تشيد بالمتحف المصري الكبير: سيجذب 15 ألف زائر يوميًا

أشادت مجلة "ترافل أند ليجر" الأمريكية بالمتحف المصري الكبير حيث توقعت أن يجذب المتحف أكثر من 15000 زائر يوميًا واعتبرته من أهم تسعة متاحف جديدة سوف يتم افتتاحها العام الحالي.

وقالت المجلة إن سوف تفتتح المتحف المصري الكبير، الذي يقع بالقرب من الأهرامات وتحديدًا على بعد 1.2 ميل بالسيارة من الأهرامات، والذي تكلف حوالي 1 مليار دولار.

وتابعت المجلة الأمريكية أن المتحف المصري الكبير سيضم حوالي 100000 قطعة أثرية قديمة، بما في ذلك آلاف المقتينات من قبر الملك توت عنخ آمون وتمثال ضخم لرمسيس الثاني عمره 3200 عام وذلك على مساحة 5،381،955 قدم مربع، أو أكثر من ضعف حجم متحف "الميتروبوليتان" في مدينة نيويورك الأمريكية.

وأضافت أنه من المتوقع أن يستقبل المتحف المصري الكبير أكثر من 15 ألف زائر يوميًا.

وقالت المجلة أن لوباء كورونا أثرا سلبيًا على كافة المشاريع والمؤسسات الثقافية حيث أدى إلى تأخير المشاريع الجديدة والتأثير على الإيرادات لاسيما وأن المتاحف تلعب دورًا هامًا ليس فقط في تثقيف الجمهور ولكن أيضًا في جمع الناس معًا.

كما سلطت المجلة الامريكية الضوء على المتحف الوطني بالنرويج ومن المقرر افتتاحه في 11 يونيو المقبل، وسوف يمتد على مساحة تزيد عن نصف مليون قدم مربع، مما يجعله أكبر متحف شمالي وسيضم المبنى المذهل المعرض الوطني، ومتحف الفن المعاصر، ومتحف الفنون الزخرفية والتصميم.

وسيوفر إطلالات رائعة على ساحة قاعة مدينة أوسلو والواجهة البحرية كما سيتم عرض أكثر من 5000 عمل تغطي الهندسة المعمارية والتصميم والفن لفنانين نرويجيين وعالميين في المبنى الجديد ومن بين القطع البارزة هي اللوحة الأكثر أهمية في النرويج، وهي "ليلة الشتاء في الجبال" لهارالد سوهلبيرج، و"الصرخة" لإدوارد مونش، وصورة ذاتية لفنسنت فان جوخ.



