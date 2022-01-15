السبت 15 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوى العام

الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فجر اليوم السبت، إلغاء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي العام، حيث ستكون ورقية بالكامل. 

 

وقال الوزير في فيديو نشره قبل قليل، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي جميعها ورقية وليست إلكترونية.

 

تفاصيل شكل امتحانات الثانوية العامة 

 

 - الامتحانات 70% اختيار من متعدد و30% مقالية ورقية بالكامل. 

- الامتحانات تضعها المدارس، مع الالتزام بمعايير المركز القومي للامتحانات.

 - الامتحانتا مسموح باستخدام التابلت فقط للوصول إلى الكتاب الإلكتروني وبنك المعرفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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