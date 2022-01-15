السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أمن المنوفية» يحقق فى مصرع سيدة بعد سقوطها من الدور السادس بالباجور

جثة
جثة

لقت سيدة مصرعها بعد سقوطها من الدور السادس بمدينة الباجور، مساء اليوم،  والتي تم نقلها على الفور لمستشفى شبين الكوم التعليمي، وذلك بعد قرار جهات التحقيق لبيان سبب الوفاة تمهيدًا لإصدار تصريح بدفن الجثمان ومعاينة الطبيب الشرعي  له.

وكشف مصدرًا أمنيًا ، أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة، وقيام  السيدة بالقفز من الدور السادس؛ نظرًا لمعاناتها من اضطراب نفسي، وسيتم استكمال التحقيقات، مع تقرير الطب الشرعي عن الواقعة لبيان السبب في الوفاة.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بمصرع سيدة من إحدى قرى مركز الباجور، ومقيمة في مدينة الباجور  بجوار منطقة المحكمة، بعدما سقطت من الدور  السادس، وتوفت على الفور، وقد نقل جثمانها إلى مشرحة المستشفى الجامعي للعرض على الطب الشرعي.

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة الباجور بقيادة المقدم أحمد كشك، رئيس مباحث المركز، للتحقيق في واقعة سقوط سيدة من الطابق السادس في المنطقة المحيطة بمحكمة الباجور، وسؤال ذويها والجيران وعمل التحريات اللازمة عن الواقعة، وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الواقعة.

وكان شاب في العقد الثاني من العمر بإحدى قرى مركز الشهداء في المنوفية، قد أقدم على إنهاء حياته بالشنق بعد تعدد الخلافات الأسرية بينه وبين والده، وسط حالة من الصدمة على أفراد أسرته والجيران داخل القرية، فيما تم إبلاغ مركز شرطة الشهداء لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز الشهداء، بورود بلاغ من أسرة شاب دائرة المركز بالعثور على جثمانه مشنوقًا داخل غرفته الذي أغلقها قبل أن يقدم على شنق نفسه في سقف الغرفة، وعلى الفور تم الدفع بقوة أمنية، لمحل الواقعة لبدء التحقيقات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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