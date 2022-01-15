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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 15-1-2022

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار، اليوم السبت  15-1-2022، طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وأن يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد ووسط سيناء.


كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة شمالا بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وسقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشاط نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.
 

ومن المتوقع أن تكون حالة البحرالمتوسط مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين و3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين 5 .1 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة  على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 16 10
الإسكندرية 17 12
وادى النطرون 16 11
طنطا 16 11
شبين الكوم 15 10
دمنهور 15 11
بلطيم 15 12
مطروح 16 12
السلوم 15 12
سيوة 16 08
بورسعيد 16 10
دمياط 17 10
الزقازيق 16 11
المنصورة 17 11
الإسماعيلية 17 11
السويس 17 11
العريش 15 10
رفح 15 10
رأس سدر 20 10
نخل 20 04
نويبع 20 16
طابا 19 14
كاترين 15 01
الطور 22 13
شرم الشيخ 21 13
الغردقة 20 13
مرسى علم 23 14
الفيوم 17 07
بنى سويف 16 06
المنيا 17 06
أسيوط 17 05
سوهاج 19 08
قنا 19 08
الأقصر 19 08
أسوان 20 08
ادفو 21 09
أبوسمبل 21 11
الوادى الجديد 22 05
شلاتين 22 11
أبو رماد 22 12
حلايب 24 12
رأس حدربة 23 12
 

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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