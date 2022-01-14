«دبرهالى وvra وLive Love».. قصص نجاح شركات ناشئة مصرية وعربية بمختلف المجالات

بين عشرات النماذج الناجحة حرصت إدارة منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة التي نظمتها مصر خلال الفترة بين يومي 10 و13 يناير الجاري بمدينة شرم الشيخ على إتاحة الفرصة لعرض قصص نجاح شركات ناشئة مصرية وعربية في مختلف المجالات والتخصصات وتقدم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الشباب في إطار الرؤية الأممية للتنمية المستدامة 2030.

«دبرهالى» أول منصة تمويلية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. إطلاقها خلال شهرين بالتعاون مع تمويلي والبداية من الصعيد بشراكة مع حياة كريمة

ومن بين هؤلاء شركة singularity fainanc وتعد أحد الشركات الناشئة التي تعمل بمجال تنفيذ حلول وتطبيقات المالية لتحقيق فكرة الشمول المالى والاستدامة في مصر، ونخطط التوسع في دول القارة الأفريقية والشرق الأوسط، وقامت بعرض أنشطتها لأول مرة بفاعليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

ويقول محمد تيسير عضو مؤسس ومدير تنفيذي بالشركة، إنها تعمل على تنفيذ خطتها من خلال منتجين الأول منصة «دبرهالي» وهي منصة متخصصة في إدارة المشتريات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وفي نفس الوقت تساعدهم على البحث عن قنوات تمويل، بالتعاون مع شركة «تمويلي» لتكون أول ممول ومقدم لخدمة التمويل على منصة «دبرهالي» وبالتالي أي بقال أو سوبر ماركت صغير أو ورشة أو مصنع صغير يقدر يسجل عبر المنصة الإلكترونية لطلب مشترياته والتقديم على تمويل الطلب أيضًا من خلالها، أما ثاني منتج وهو نقاط البيع المميكنة للدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول بدل من جهاز هارد وير كبير، لإتمام كافة التعاملات المالية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول بما يختصر تكلفة ووقت لإتمام خدمات البيع والشراء، وتسريع عملية ميكنة خدمات الدفع على مستوى الدولة.

ويضيف أنه الشركة تعمل حاليًا خارج مصر في إنجلترا وأمريكا والبرازيل واستراليا وعدد من بلدان أفريقيا، ونخطط لتوسيع النشاط داخل مصر خلال الشهرين القادمين مع إطلاق منصة «دبرهالي» بالتعاون مع شركة تمويلي رسميًا، في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية في مصر بتطبيق الشمول المالي، ونستهدف التعاون مع مؤسسة حياة كريمة لإدارة عملية المشتريات للعملاء فى محافظات الصعيد والقرى على وجه التحديد التي تحتاج بشدة للتوسع في تلك الخدمات.

«vra» شركة ناشئة تستخدم الواقع الافتراضي في علاج 2 مليون طفل بمصر مصاب بصعوبات تعلم وإدراك

قال يحيى علاء المدير التنفيذي وعضو مؤسس بشركة «vrapeutic» شركة ناشئة مصرية تستخدم تكنولوجيا الواقع الافتراضي لمعالجة أكثر من مليوني طفل في مصر، و100 مليون طفل حول العالم ممن يعانوا صعوبات في التعلم والاضرابات النمائية، من خلال تطوير محتوى تعليمي متكامل عبر المنصات الإلكترونية لمساعدة الأطفال على اكتساب مهارات حياتية مهمه منها مهارات أكاديمية وتعليمية وإدراكية.

وأضاف يحيى علاء، أن المحتوى الإلكتروني تم إثباته بحثيًا كأكثر طريقة فعالة لتأهيل الأطفال ذوي الصعوبات في التعليم بنسبة تحسن تصل من 30-40% بمستويات الإدراك خلال شهر واحد فقط، مع الانتظام بهذه الطريقة العلاجية يمكن أن يصل الطفل إلى مستويات علاجية مبهرة خلال وقت قصير مقارنة بأى طريقة تقليدية حاليًا.

وأشار إلى أن الشركة تتواجد حاليًا فى عدد من دول العالم، وبدأت العمل في مصر منذ عام 2018، ثم توسعت في كندا عام 2021، وحاليًا تستخدم منتجات الشركة بـ4 مراكز تأهيل للأطفال في مصر وفي نفس الوقت تستخدم عبر معمل بحثي بجامعة القاهرة للعلاج الطبيعي للأطفال، كما تستخدم المنتجات في واحدة من أكبر مستشفيات التأهيل وعلاج الأطفال بكندا، كما توسعت الشركة مؤخرًا بدولة فيتام بتعاون مع اليونسيف ووزارة التعليم الفيتنامى لتبنى فكرة الواقع الافتراضى فى تدريب الأطفال ذوي الصعوبات.

«Live Love» شركة اجتماعية لتمكين الشباب لوضع حلول مستدامة لمشكلات مزمنة لبلدانهم.. تتواجد في 25 دولة وتتيح قنوات تمويلية متعددة

إدورد بيطار عضو مؤسس بشركة «Live Love» قال إن الشركة أحد الشركات الاجتماعية الناشئة التي تعمل في مجال تمكين الشباب لوضع حلول مستدامة للمشكلات المزمنة التي تعاني منها منطقة أو مدينة أو بلد بطريقة إيجابية، ونتواجد في أكثر من 25 دولة.

وأشار في تصريح لـ«الدستور» إلى أن الشركة ابتكرت منصة إلكترونية يمكن من خلالها حشد الشباب أصحاب الفكرة الواحدة وإيصالهم للجهات الممولة وشركات خاصة تساعدهم على تبنى حلول أو برامج والتوسع فيها فى أى بلد على مستوى العالم.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة لأول مرة في فاعليات منتدى شباب العالم ويتيح فرصة كبيرة للشركات الناشئة لمشاركة تجربتها مع عدد ضخم من الشباب من مختلف دول العالم، والتواصل مع جهات ممولة ومسئولي عدد من المنظمات والجهات المعنية وغيرها من الأطراف التي تمكن تلك الشركات من توسيع نطاق عملها وتطوير خططها التنفيذية.