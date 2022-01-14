الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل عددًا من رؤساء الاتحادات الرياضية لبحث التعاون

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتور عبدالعزيز غنيم رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، والمهندس شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري الإفريقي للكونغ فو، والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، والمهندس مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو وعدد من رؤساء الأندية ومجالس إدارات المناطق الرياضية، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة وبحث سبل التعاون بين المحافظة والاتحادات الرياضية بما يعمل على تطوير المجال الرياضي ببورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد برؤساء الاتحادات الرياضية المصرية، مستعرضًا عددًا من المشروعات القومية التي جرت على أرض بورسعيد مؤخرًا، منوهًا للتطور الرياضي الذي تشهده بورسعيد سواء فيما يتعلق بإقامة المنشآت الرياضية الحديثة وتأهيل الشباب من خلال تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة، مشيرًا إلى أن محافظة بورسعيد ستشهد خلال الفترة القادمة إنشاء مدينة رياضية عالمية مصممة على أعلى مستوى بمدينة سلام مصر تضم مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية،  كما تم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي حول إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال السنوات السابقة.

ومن جانبهم،  أشاد السادة رؤساء الاتحادات الرياضية بالطفرة القومية والتنموية ببورسعيد،  وخاصة التطور الملموس فى القطاع الرياضي،  مؤكدين أهمية التعاون مع محافظة بورسعيد فى دعم المجال الرياضي بما يخدم أبناء المحافظة ويحقق مؤشرات إيجابية فى هذا المجال.

تعاون مؤشر فيلم مستوى عرض قامة عالمية مصري تنظيم الدولة محافظ تطوير عمل على

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