الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك ببنى سويف

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة بتوك توك

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتوك توك، أمام حديقة الشلال بمدينة بني سويف، وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بطريق الفيوم الجديد بعد حديقة الشلال، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وفي الحادث الثاني تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى محمد رمضان كمال، 25 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وعماد أحمد حسن، 20 سنة، مصابًا باشتباه  كسر بالقدم اليسرى، وأحمد عبدالحميد محمد، 23 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى.

تم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تصادم سيارة توك توك بني سويف مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف اللواء طارق مشهور

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«شركات السياحة» تعلن الرسوم المقررة بموسم العمرة

«ضرب وغرز».. تفاصيل «خناقة» ابنة عصام الحضري في الشيخ زايد

آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق عقب إصابته بكورونا

متاح.. تفاصيل نظام حجز مواعيد الكشف الطبي لقانون الإعاقة الجديد 2022

بعد تحذير «الصيادلة».. ضحايا التداوي عبر الإنترنت يتحدثون لـ«الدستور»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد محمود عمارة

بالحجة والدليل فى دين الله.. لا بالسب يا سادة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

مؤمن المحمدي

هواة

محمد عبدالعزيز

كلام قد يبدو كُرويًا

د هند جاد

الطاووس

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جيروزاليم بوست: صفقة المدعي العام مع نتنياهو مرهونة بقبوله الابتعاد عن العمل السياسي

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم