إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة بتوك توك ببنى سويف

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بتوك توك، أمام حديقة الشلال بمدينة بني سويف، وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وتوك توك بطريق الفيوم الجديد بعد حديقة الشلال، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، وفي الحادث الثاني تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى محمد رمضان كمال، 25 سنة، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، وعماد أحمد حسن، 20 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وأحمد عبدالحميد محمد، 23 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليمنى.

تم تقديم العلاج اللازم لهم داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.