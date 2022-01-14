الدولار يهبط للجلسة الرابعة على التوالي

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الجمعة، للجلسة الرابعة على التوالي ليبلغ أدنى مستوياته في

أكثر من شهرين مع تبني المستثمرين لوجهة النظر بأن معظم الميل للتشديد مؤخرًا من جانب البنك المركزي الأمريكي كان موضوعًا في الحسبان بالفعل.

ونزل مؤشر الدولار اليوم 0.2 بالمئة إلى 94.62 مقابل سلة من العملات، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر.

وعلى أساس أسبوعي، فهو يتجه لانخفاض 1.11 بالمئة، وهو أكبر هبوط له منذ ديسمبر 2020 وأمس الخميس، نزل عن متوسط التحركات في 100 يوم للمرة الأولى منذ يونيو 2021.

وأمام العملات الرئيسية الأخرى، كانت خسائر الدولار أكثر وضوحا مقابل الين الياباني واليوان الصيني، إذ انخفض أمامهما 0.4 بالمئة و0.3 بالمئة على الترتيب.

وصعد اليورو بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وخرج من النطاق الذي كان محصورا فيه منذ أواخر نوفمبر، مسجلا أعلى مستوى له منذ 11 نوفمبر عند 1.1483 دولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني على الرغم من أزمة سياسية تهدد بقاء رئيس الوزراء بوريس جونسون في منصبه، إذ يتجه الاسترليني لتحقيق رابع زيادة أسبوعية على التوالي بما يزيد عن 0.5 بالمئة.

وبلغ في أحدث تعاملات 1.3730 دولار.

واستقرت العملات المشفرة بعد أسبوع متقلب، إذ ظلت أسعار بتكوين قرب أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر عند ما يقل عن 42 ألف دولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.3645 دولار لأول مرة منذ الرابع من نوفمبر مدعوما بوجهة النظر القائلة أن الفترة الأسوأ من متحور أوميكرون من فيروس كورونا ربما تتلاشى في بريطانيا.

وارتفع الدولار أمام سلة من العملات الإثنين إذ دفعت بيانات التوظيف الأحدث بعض بنوك وول ستريت إلى رفع تقديراتها بشأن السرعة التي سيرفع بها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام.