الجمعة 14 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة محامٍ وشقيقه ووالدهما بتهمة قتل وإصابة 3 أشقاء في قنا.. غدًا

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات قنا، غد السبت، محاكمة محام وشقيقه ووالدهما وشخص آخر، لاتهامهم بالاشتراك في قتل شخص والشروع في قتل شقيقه وشقيقته في القضية رقم 809 لسنة 2021 جنايات دشنا عن طريق إصابتهما بأعيرة نارية لخلافات على قطعة أرض فضاء.

وأمرت نيابة قنا الكلية بإحالة كل من المتهمين "ب" محامي 33 سنة محبوس، وشقيقه "م" - هارب، ووالدهما "ح" وشخص رابع يدعى"و" - هاربين - وجميعهم مقيمون بمركز دشنا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالاشتراك في قتل "م" 23 سنة والشروع في قتل شقيقيه "م" و"ن" عمدًا مع سبق الإصرار بسبب نزاع على قطعة أرض فضاء بمركز دشنا.

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين جميعًا أحرزوا أسلحة وأعيرة نارية غير مرخصة، وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل الضحية وشرعوا في قتل آخرين عمدًا.

جنايات قنا محام قتل قطعة أرض فضاء أعيرة نارية

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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