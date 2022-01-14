«قومي المرأة» ببني سويف يستقبل 281 شكوى.. والمحافظ يثني على دورهم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، تقرير فرع المجلس القومي للمرأة، بشأن جهود مكتب شكاوى المرأة بفرع بني سويف، والتي تضمنت عدد الشكاوى والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها، وذلك خلال عام 2021، وشملت شكاوى خاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية، وتمكين وتنفيذ أحكام ومجابهة التحرش وغيرها من الشكاوى.

وتبين من التقرير، الذي أعدته نرمين محمود مقررة فرع المجلس، الإشارة إلى أن مكتب الشكاوى قد استقبل 281 شكوى منها 269 شكاوى فردية و 12 شكوى جماعية، بواقع 71 شكوى خاصة بالأحوال الشخصية و22 شكاوى عمل ، و31 شكاوى ضمان اجتماعي، و32 تنفيذ أحكام و29 شكاوى عنف و13 شكوى أوراق مدنية و24 شكاوى جنائية، و56 شكوى خاصة بطلبات اقتصادية واجتماعية

كما حصل مكتب الشكاوى "من خلال شبكة المحامين المتطوعين الخاصين بالفرع وعلى نفقة المجلس القومي للمرأة بالقاهرة" على أحكام قضائية لصالح الشاكيات من دوائر محاكم الأسرة بالمحافظة ومحاكم الجنح ببني سويف وصولا لحقوق السيدات، والتي شملت 42 حكما قضائيا لأحكام النفقات والأجور والتفريق والخلع، وصدور 8 قرارات تمكين من المحامي العام من صغار وتنفيذ القرارات واستلام الامهات للابناء في حضانتها وصدور 6 قرارات تمكين من منزل الزوجية للأمهات بصفتهن حاضنات لصغار، و9 أحكام حبس لتبديد المنقولات الزوجية الخاصة بالشاكيات، وحكمين بالسجن من محاكم الجنايات ببني سويف لصالح شاكيات بتهم التحرش والاعتداء والتهديد، و19 تنفيذ أحكام جنائية صادرة بالفعل والقبض علي المتهمين بها تنفيذا للعدالة بما فيها تنفيذ أحكام الحبس لعدم سداد متجمد النفقات المقضي بها

كما تضمن التقرير الإشارة إلى سرعة استجابة محامي مكتب الشكاوي للعديد من استغاثات لـ11 سيدة بلا مأوى يعانين من مشكلات العنف بأنواعه وإيجاد مسكن ملائم لهن تأكيدا للتعاون بين فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف ومركز استضافة وتنمية المرأة ببني سويف نحو إرسال ومتابعة العديد من حالات الشاكيات بلا مأوى ومتابعه مسئول مكتب الشكاوى للحالات النزيلة بالمركز وفحص شكاوهن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها والوقوف عليها، بالإضافة إلى تجديد خطط التعامل مع الوحدات المستحدثة داخل المؤسسات الحكومية (لمناهضة العنف ضد المرأة) لمحاولة الاستفادة بها لصالح السيدات ببني سويف وتفعيل الدور الذي تقوم به تلك الجهات والخدمات التي تقدمها (وحدة حقوق الإنسان بمديرية الأمن، وحد مجابهة العنف بجامعة بنى سويف، مركز استضافة وتنمية المرأة ببنى سويف).

علاوة على ذلك، جرى توسيع شبكة المحامين المتطوعين الخاصين بفرع المجلس القومي للمرأة بجميع مراكز محافظة بني سويف لضمان سرعه إنجاز وتقديم المساندة القانونية اللازمة للسيدات وإضافة لـ15 من المحامين المتطوعين على مستوى مراكز المحافظة، فضلا عن المشاركة في العديد من الحملات التي أطلقها المجلس القومي للمرأة لنقل الرسائل القانونية العامة والاجتماع بالرائدات الريفيات ممن شاركن بالحملات وعرض مستجدات القانون وتجريم الختان والتحرش وتجارة البشر وهتك العرض والضرب بمختلف أشكاله، بجانب قيام المكتب بتحديث بيانات مسئولي اتصال الجهات و22 مسئول اتصال بالجهات الحكومية المختلفة داخل محافظة بني سويف، و22 جهة غير حكومية وجمعيات أهلية معتمدة.

وأثنى المحافظ على جهود فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في مجال خدمة قضايا المرأة، والتي تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية بجانب الجهود المتعلقة بمعالجة القضايا والظواهر السلبية بالمجتمع من خلال التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية بالمحافظة، والسعي لتحفيز المرأة السويفية وتشجيعها على المشاركة البناءة في مختلف المناحي وتأهيلها ثقافيا وعلميا ومجتمعيا واقتصاديا، مؤكدًا أن الدولة نفذت خطوات هامة في مجال إتاحة الكثير من السبل لتتبوأ المرأة مكانتها الأفضل في مختلف المجالات.