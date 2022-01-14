الشرطة البريطانية: حكومة جونسون لن تواجه تحقيقا حول مزاعم بانتهاك قواعد الجائحة

ذكرت الشرطة البريطانية أن حكومة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، لن تواجه تحقيقا بشأن ما يزعم عن انتهاك أطراف لقواعد جائحة كورونا، في مقر الحكومة البريطانية، في "داونينج ستريت"، اعتبارا من الآن، فيما ذكرت صحيفة "تايمز" أنه من المتوقع أن يخلص تحقيق مستمر بشأن الخدمة المدنية إلى أنه لم يكن هناك أي جريمة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة، أن شرطة العاصمة لندن تركت الباب مفتوحا، أمام إمكانية إجراء تحقيق جنائي، في بيان مساء أمس الخميس، قائلة إن الضباط سيدرسون أي دليل ، يتم تسليمه لهم، من قبل الموظفة الحكومية الكبيرة، سوي جراي.

ولكن جراي لم تعثر على ما يكفي من أدلة حول وجود عمل إجرامي، لإحالة القضية إلى الشرطة، طبقا لما ذكرته صحيفة "تايمز".

وبينما طالبت مجموعة من أعضاء البرلمان المحافظين، بالفعل برحيل جونسون، ذكر كثيرون أنهم سينتظرون حتى إعداد جراي تقاريرها، قبل أن يحددوا ما إذا كانوا سيؤيدون زعامته للحزب أم لا.

وواجهت الشرطة ضغوطا للتدخل، بعد أن تبين أن جونسون حضر حفلا، تم فيه تناول مشروبات كحولية، في مايو 2020، عندما كانت تلك التجمعات ، تنتهك قواعد كوفيد.19-

وأفادت بيانات حكومية بأن بريطانيا سجلت 109133 إصابة جديدة بكوفيد-19 انخفاضا من 129587 إصابة في اليوم السابق.

وسجلت البلاد بحسب البيانات 335 وفاة إضافية في غضون 28 يوما من ثبوت إيجابية الإصابة، انخفاضا من 398 أمس الأربعاء.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة و الاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.