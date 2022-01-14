الجمعة 14 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6448 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، خلال الــ24 ساعة الماضية، حملة أمنية مكبرة، حيث واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (6448) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

 (1778) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 (204) مخالفة السير بدون تراخيص.

 (32) مخالفة موقف عشوائى.

 (5) مخالفات شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل مخالفة على حدة.

الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية مخالفة مرورية مخالفة مرورية متنوعة أمن

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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