السبت 15 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

القمر في السرطان.. 3 أبراج تتصالح مع أحبائهم خلال الأيام المقبلة

أبراج تتصالح مع أحبائها
أبراج تتصالح مع أحبائها

في الأيام المقبلة سوف يصادف دخول القمر في برج السرطان، وهذا سيندرج بشكل جيد على بعض الأبراج، فسوف نرى عودة شخص لعب دورًا رئيسيًا في حياتنا الرومانسية، هذه هي أيام المصالحة، حان الوقت للتسامح والنسيان والمضي قدمًا.

3 أبراج تتصالح مع أحبائهن خلال فترة القمر في السرطان وفقًا لموقع «yourtango» من 15 إلى 17 يناير 2022

برج السرطان

القمر يدور حول السرطان كما يحدث عندما يتعلق الأمر بالأفكار العميقة والحاجة إلى أماكن هادئة  تعود هذه الأفكار إلى حبيبتك السابقة وجميع الذكريات الجيدة التي لديك عنها، قد تقرر حتى التواصل معهم  لتضحك على الأوقات القديمة.

في حين أن هذا قد لا يتحول إلى علاقة رومانسية جديدة، فمن المؤكد أنه من الجيد التفكير في أن كلاكما قد تكونا صديقين مرة أخرى،   الأمر كله يتعلق بقلوب منفتحة والاستعداد لأن نكون طيبين، حبيبك السابق هو شخص عطوف، إذا تواصلت معه، فسوف يستجيب لك باهتمام وقبول كبيرين. 

 

الأسد

إذا لم تكن متهورًا جدًا في الماضي، فربما لا تزال مع هذا الشخص الذي تحبه، المثير للاهتمام هو أن حبيبك السابق لا يزال يحبك ولا يحمل أي شيء ضدك، تشعر بالندم لقد كنت تضرب نفسك لسنوات بسبب سلوكك السابق، لكنك لم تعتقد أبدًا أنه ربما يريد هذا الشخص العودة.

كل ما عليك فعله هو أن تظهر لهم أنك مهتم، عندها يمكنك تصحيح أخطاء الماضي، المصالحات ناجحة خلال القمر في السرطان.

الجدي

تبدو فكرة المصالحة مع حبيبك السابق حالمة بالنسبة لك، وإذا حدث شيء من هذا القبيل، فسيتعين إعداده وفقًا لقواعد وحدود جديدة. 

ما حدث لجعلكما منفصلين كان قاسيًا ونهائيًا، وكنت تتمنى ألا تسير الأمور على هذا النحو، إنهم يرغبون في عدم حدوث ذلك أيضًا، وخلال القمر في السرطان سوف يتواصلون معك، في محاولة على الأقل لبدء تشغيل الاتصالات مرة أخرى.

أبراج القمر في السرطان الجدى الاسد السرطان

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وائل لطفي

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