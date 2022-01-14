إزالة 206 حالات تعد على الترع والمصارف والمجاري المائية بالمحافظات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على منافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، الجمعة ، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 206 حالات تعد فى نطاق محافظات "قنا - أسيوط - الدقهلية - الفيوم - القليوبية - الغربية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية .

من جانبه، أشار المهندس سامي الشابوري، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إلى استمرار حملات الإزالة الموسعة لكافة التعديات على مجرى نهر النيل والرياحات والمجاري المائية بمختلف محافظات الجمهورية، وأنها تستهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة في ظل زيادة الاحتياجات حالياً.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، أنه يتم التصدى لجميع المخالفات والقاء القمامة والمخلفات ومظاهر التلوث المتعددة التى تلقى بالمجارى المائية وتعيق وصول المياه إلى الأراضي الزراعية خلال رى المحاصيل المختلفة.