الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إزالة 206 حالات تعد على الترع والمصارف والمجاري المائية بالمحافظات

إزالة موسعة للتعديات
إزالة موسعة للتعديات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بالإضافة إلى إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على منافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك ضمن الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

وشنت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، الجمعة ، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، تضمنت إزالة 206 حالات تعد فى نطاق محافظات "قنا - أسيوط - الدقهلية - الفيوم - القليوبية - الغربية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية .

من جانبه، أشار المهندس سامي الشابوري، رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، إلى استمرار حملات الإزالة الموسعة لكافة التعديات على مجرى نهر النيل والرياحات والمجاري المائية بمختلف محافظات الجمهورية، وأنها تستهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة في ظل زيادة الاحتياجات حالياً.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، أنه يتم التصدى لجميع المخالفات والقاء القمامة والمخلفات ومظاهر التلوث المتعددة التى تلقى بالمجارى المائية وتعيق وصول المياه إلى الأراضي الزراعية خلال رى المحاصيل المختلفة.

القليوبية تعديات الرى حملات مخالفات أراضي إزالة القوات المسلحة نهر النيل مخلفات النيابة

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

محامي أسرة الإبراشي: الطبيب المعالج له ابتزه في 40 ألف جنيه

«أنا خايفة».. لحظة تأثر الرئيس السيسى بحديث الفتاة سالى المشاركة بمنتدى شباب العالم

«الدفاع اليابانية»: كوريا الشمالية أطلقت قذيفة يحتمل أنها صاروخ باليستى اليوم

العلاج بالأعشاب الضارة.. هل يستطيع القنب مكافحة فيروس كورونا؟

منخفض جوي قطبي يضرب البلاد.. و«الأرصاد» توجه عدة نصائح للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

تجدد الصدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية وبدو يحتجون على مشروع لتشجير أراضيهم

إسرائيل ترصد أول 20 حالة من المُتحور الفرعى المُنبثق عن أوميكرون