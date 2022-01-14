7 نصائح لتحمى نفسك من الابتزاز الإلكترونى

في الآونة الأخيرة انتشرت حوادث الابتزاز الإلكتروني للفتيات، ولأنها ظاهرة جديدة مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي لا تعرف الفتاة كيفية التصرف الصحيح لو وقع لها الابتزاز، وفي السطور القادمة نقدم عدة نصائح تحمي من التعرض للابتزاز.

في البداية تقول الكاتبة فاطيما أحمد، المهتمة بشؤن المرأة والتي تدخلت بنفسها في أكثر من واقعة ابتزاز، أول نصيحة أقدمها للبنت هي أن ألا تحتفظ بصور لها على تليفونها المحمول تشعر أنها تمثل لها تهديد لو وقعت في يد أي شخص غريب، لأن تليفونها ممكن جدا أن يتعرض للسرقة أو الاختراق وهنا ستصبح الفتاة فى مرمي الابتزاز وهو ما نحاول أن نتجنبه.

وثاني نصيحة تقولها فاطيما هي: لا ترسلي هاتفك للصيانة أبدا إذا تعرض للتلف، لأنك لا تتضمنين أخلاق من سيصلحه، حتى واذا قمتِ بحذف الصور قبلها لا تضمني أنه سيعيدها ببرامج استعادة الصور، والحل أنه تعرض تليفونك للتلف عليك التخلص منه نهائيا أو إعطائه لأحد من إخوتك سيكون ذلك مضمونا أكثر.

النصيحة الثالثة هي لا تحتفظي بصورك الشخصية على جهاز الكمبيوتر الشخص الخاص بك، سواء كان جهازك بالعمل أو بال منزل، لكي تضمني عدم اختراق أحدهم لجهازك وسرقة الصور ونشرها بعد ذلك.

أما النصيحة الرابعة فهي لا ترسلي أبدا صورك الشخصية لأي شخص وخاصة لو كانت الصور متحررة أكثر عن الصور الشخصية الموضوعة على صفحاتك الشخصية بوسائل التواصل الاجتماعي، مهما تعرضتي لابتزاز عاطفي من قبل هذا الشخص ومهما كانت علاقتك بهذا الشخص.

خامسا، إذا حدث وتم التهديد بصورة شخصية لك، عليكي عدم إظهار خوفك من المبتز لأنه إذا شعر بخوفك سيزداد شعوره بالسيطرة وسيقوم بتهديدك أكثر، والحل هو إظهار الشجاعة أمامه حتى لو كنت تنهارين من داخلك.

سادسا قومي فورا بالاستعانة بشخص من عائلتك تثقي فيه، والدك، والدتك، خالك، لا تهم حيثية الشخص ولكن المهم أن يكون شخص متفهمًا للموقف الذي تمرين به، لديه القدرة على استيعاب الموقف والمرونة والتعامل معذلك الابتزاز.

والنصيحة السابعة والأخيرة، إذا لم يتم الحل وديا من المبتز، عليك تبليغ الشرطة وعمل محضر بمباحث الإنترنت يثبت حالتك والشرطة ستقوم بالقبض عليه في أسرع وقت.