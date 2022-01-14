جماعات موالية لنتنياهو تدعو إلى «حرق إسرائيل» لإعادته للحكم

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن جماعات ضغط تطلق على نفسها مسمى مجموعات دعم رئيس الوزرء السابق بنيامين نتنياهو، تنشر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى "حرق" إسرائيل من أجل تغيير الحكومة وإعادة نتنياهو للحكم.



ونقلت الوكالة عن مراسلها داخل الخط الأخضر قوله إنه يتم تداول رسائل صوتية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى حرق المحاكم، ومحطات الوقود، ومراكز الشرطة والحافلات والمؤسسات الرسمية.



وانتشر التسجيل الصوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو دعا إلى تنظيم مظاهرات صاخبة يوم الثلاثاء المقبل ضد الحكومة الحالية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت إسرائيل تسجيل رقم قياسي جديد برصد أجهزتها الصحية ما يقارب 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال يوم واحد فقط.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، عن وزارة الصحة الإسرائيلية قولها إنه تم رصد 37887 إصابة جديدة بالفيروس في جميع أنحاء إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت، أن الحالات النشطة في جميع أنحاء إسرائيل بلغت 185 ألفًا و753 حالة من ضمنها 163 ألفًا و618 إصابة تم رصدها الأسبوع الماضي فقط.

وارتفع معدل إيجابية الفحوصات إلى 12.71% مقارنة بـ11.38% في اليوم السابق، و9.13% في اليوم الأسبق.

يذكر أن إسرائيل قرّرت في مواجهة انتشار المتحورة أوميكرون من فيروس كورونا شديدة العدوى، عدم إغلاق البلاد، إنما إعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد لكوفيد، ودعوة مواطنيها الى أن يكونوا "مسئولين" في التعاطي مع استمرار تفشي الوباء.

وأغلقت إسرائيل حدودها في 28 نوفمبر ومنعت دخول الأجانب إلى أراضيها بعد بضعة أيام من اكتشاف إصابة بالنسخة المتحورة الجديدة للفيروس التي رصدت للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، لكنها عادت وفتحت حدودها الأحد الماضي .