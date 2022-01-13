جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022 الفصل الدراسي الأول في القاهرة

يقدم لكم «الدستور» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسي الأول للعام الدارسي 2021-2022 بمحافظة القاهرة، حيث تبدأ من يوم 29 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 3 فبراير المقبل لعام 2022.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022 الفصل الدراسي الأول

اليوم والتاريخ المادة الوقت الزمن ملاحظات من إلي السبت 29 يناير 2022 اللغة العربية 9:00 11:30 ساعاتين ونصف جميع التلاميذ التربية الدينية 12:00 1:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ الأحد 30 يناير 2022 دراسات اجتماعية 9:00 11:00 ساعاتين جميع التلاميذ الإثنين 31 يناير 2022 الجبر والإحصاء 9:00 11:00 ساعاتين جميع التلاميذ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات 11:00 12:30 ساعة ونصف جميع التلاميذ الثلاثاء 1 فبراير 2022 لغة إنجليزية 9:00 11:00 ساعاتين جميع التلاميذ الأربعاء 2 فبراير 2022 الهندسة 9:00 11:00 ساعاتين جميع التلاميذ التربية الفنية 11:30 1:30 ساعاتين الخميس 3 فبراير 2022 العلوم 9:00 11:00 ساعاتين جميع التلاميذ

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من جهة آخري، اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية وجاءت على النحو التالي:

امتحانات الفصل الدراسي الأول فى القاهرة لجميع المدارس 2022

الصف الدراسي الفصل الدراسي الأول عدد الأيام من إلي الرابع الابتدائي (وما يعادله) السبت 15 يناير 2022 الخميس 20 يناير 2022 5 الخامس والسادس الابتدائي (وما يعادله) السبت 22 يناير 2022 الأربعاء 26 يناير 2022 5 النقل الاعدادي العام والرياضي (وما يعادله الخميس 20 يناير 2022 الأربعاء 26 يناير 2022 6 النقل الاعدادي المهني السبت 15 يناير 2022 السبت 22 يناير 2022 6 الاعدادية العامة /رياضة/صم /مكفوفين السبت 29 يناير 2022 الخميس 3 فبراير 2022 6 الاعدادية المهنية السبت 29 يناير 2022 الخميس 3 فبراير 2022 6 النقل للتعليم الفني الأحد 23 يناير 2022 الخميس 3 فبراير 2022 10

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

تناولنا فى هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة والجيزة الفصل الدراسي الأول 2021-2022، مع خالص التمنيات لطلاب الشهادة الإعدادية بالنجاح والتوفيق.