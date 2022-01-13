جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022 الفصل الدراسي الأول في القاهرة
يقدم لكم «الدستور» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسي الأول للعام الدارسي 2021-2022 بمحافظة القاهرة، حيث تبدأ من يوم 29 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 3 فبراير المقبل لعام 2022.
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022 الفصل الدراسي الأول
|اليوم والتاريخ
|المادة
|الوقت
|الزمن
|ملاحظات
|من
|إلي
السبت
29 يناير 2022
|اللغة العربية
|9:00
|11:30
|ساعاتين ونصف
|جميع التلاميذ
|التربية الدينية
|12:00
|1:30
|ساعة ونصف
|جميع التلاميذ
الأحد
30 يناير 2022
|دراسات اجتماعية
|9:00
|11:00
|ساعاتين
|جميع التلاميذ
الإثنين
31 يناير 2022
|الجبر والإحصاء
|9:00
|11:00
|ساعاتين
|جميع التلاميذ
|الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
|11:00
|12:30
|ساعة ونصف
|جميع التلاميذ
الثلاثاء
1 فبراير 2022
|لغة إنجليزية
|9:00
|11:00
|ساعاتين
|جميع التلاميذ
الأربعاء
2 فبراير 2022
|الهندسة
|9:00
|11:00
|ساعاتين
|جميع التلاميذ
|التربية الفنية
|11:30
|1:30
|ساعاتين
الخميس
3 فبراير 2022
|العلوم
|9:00
|11:00
|ساعاتين
|جميع التلاميذ
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من جهة آخري، اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية وجاءت على النحو التالي:
امتحانات الفصل الدراسي الأول فى القاهرة لجميع المدارس 2022
|الصف الدراسي
|الفصل الدراسي الأول
|عدد الأيام
|من
|إلي
|الرابع الابتدائي (وما يعادله)
|السبت 15 يناير 2022
|الخميس 20 يناير 2022
|5
|الخامس والسادس الابتدائي (وما يعادله)
|السبت 22 يناير 2022
|الأربعاء 26 يناير 2022
|5
|النقل الاعدادي العام والرياضي (وما يعادله
|الخميس 20 يناير 2022
|الأربعاء 26 يناير 2022
|6
|النقل الاعدادي المهني
|السبت 15 يناير 2022
|السبت 22 يناير 2022
|6
|الاعدادية العامة /رياضة/صم /مكفوفين
|السبت 29 يناير 2022
|الخميس 3 فبراير 2022
|6
|الاعدادية المهنية
|السبت 29 يناير 2022
|الخميس 3 فبراير 2022
|6
|النقل للتعليم الفني
|الأحد 23 يناير 2022
|الخميس 3 فبراير 2022
|10
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة
تناولنا فى هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة والجيزة الفصل الدراسي الأول 2021-2022، مع خالص التمنيات لطلاب الشهادة الإعدادية بالنجاح والتوفيق.