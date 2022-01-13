الجمعة 14 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022 الفصل الدراسي الأول في القاهرة

الإعدادى
الإعدادى

يقدم لكم «الدستور» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الفصل الدراسي الأول للعام الدارسي 2021-2022 بمحافظة القاهرة، حيث تبدأ من يوم 29 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 3 فبراير المقبل لعام 2022.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى 2022 الفصل الدراسي الأول

اليوم والتاريخالمادةالوقتالزمنملاحظات
منإلي

السبت 

29 يناير 2022

اللغة العربية9:0011:30ساعاتين ونصفجميع التلاميذ
التربية الدينية12:001:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

الأحد

30 يناير 2022

دراسات اجتماعية9:0011:00ساعاتينجميع التلاميذ

الإثنين

31 يناير 2022

الجبر والإحصاء9:0011:00ساعاتينجميع التلاميذ
الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات11:0012:30ساعة ونصفجميع التلاميذ

الثلاثاء

1 فبراير 2022

لغة إنجليزية9:0011:00ساعاتينجميع التلاميذ

الأربعاء

2 فبراير 2022

الهندسة9:0011:00ساعاتينجميع التلاميذ
التربية الفنية11:301:30ساعاتين

الخميس

3 فبراير 2022

العلوم9:0011:00ساعاتينجميع التلاميذ

يهمك أيضًا | 

امتحانات الفصل الدراسي الأول فى القاهرة لجميع المدارس 2022

الصف الدراسيالفصل الدراسي الأولعدد الأيام
منإلي
الرابع الابتدائي (وما يعادله)السبت 15 يناير 2022الخميس 20 يناير 20225
الخامس والسادس الابتدائي (وما يعادله)السبت 22 يناير 2022الأربعاء 26 يناير 20225
النقل الاعدادي العام والرياضي (وما يعادلهالخميس 20 يناير 2022الأربعاء 26 يناير 20226
النقل الاعدادي المهنيالسبت 15 يناير 2022السبت 22 يناير 20226
الاعدادية العامة /رياضة/صم /مكفوفينالسبت 29 يناير 2022الخميس 3 فبراير 20226
الاعدادية المهنيةالسبت 29 يناير 2022الخميس 3 فبراير 20226
النقل للتعليم الفنيالأحد 23 يناير 2022الخميس 3 فبراير 202210

كل ماتريد معرفته عن امتحانات الدبلومات الفنية الترم الأول 2022

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

 

تناولنا فى هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى بمحافظة القاهرة والجيزة الفصل الدراسي الأول 2021-2022، مع خالص التمنيات لطلاب الشهادة الإعدادية بالنجاح والتوفيق.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول الصف الثالث الاعدادي جدول امتحانات الشهادة الاعدادية امتحانات الفصل الدراسي الأول

رئيس التحرير

وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

الأكثر قراءة

محامي أسرة الإبراشي: الطبيب المعالج له ابتزه في 40 ألف جنيه

رسميا خلال ساعات.. أسعار البنزين الجديدة يناير 2022

«أنا خايفة».. لحظة تأثر الرئيس السيسى بحديث الفتاة سالى المشاركة بمنتدى شباب العالم

إصابة 11 فى انقلاب سيارة بشمال سيناء

تشييع جثامين الصيادين ضحايا مركب «الحسين» في كفر الشيخ (فيديو)

نقل الفنان شوقى عبد الحكيم إلى دار رعاية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عبدالناصر والسينما «1-3»

إسراء شوقي

منتدى شرم الشيخ.. القوة الناعمة

حسين دعسة

كنت فى كازاخستان.. ولكن!

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية وأثرها فى الفلسفة الثقافية التى تعزز الدولة الأردنية

عبد الرحيم طايع

داوود عبد السيد، لا تعد!

مدحت بشاى

كتائب التعصب وأفئدتهم المعتمة

د. بهي الدين مرسي

هل تضمن درجة الدكتوراه محو الأمية؟

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

صور

منتدي شباب العالم

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

محطة تل أبيب

المزيد

شرطة الاحتلال تقمع احتجاجات أهل النقب على أعمال التجريف

«أونروا» تدعو للإفراج الفورى عن الأسير الطفل «أمل نخلة»

التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وسكان النقب لوقف أعمال التجريف