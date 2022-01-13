الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سوزان نجم الدين تستأنف تصوير مسلسل «بيوت من ورق» في لبنان

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

أعلنت النجمة السورية سوزان نجم الدين شفائها من فيروس كورونا بعد 20 يوما من إصابتها بالفيروس وقالت سوزان في تصريحات صحفية: “الحمد لله تجاوزت الإصابة بكورونا، كانت شديدة عليا واستغرقت 20 يوما، فالعدوى لم تكن سهلة على الإطلاق بل صعبة جداً وعدت على خير”.

وأشارت سوزان نجم الدين إلى أنها سوف تسافر غداً الجمعة، إلى العاصمة اللبنانية بيروت لاستئناف تصوير مسلسلها السورى اللبناني الجديد "بيوت من ورق"، موضحة أنها تجسد فيه شخصية "جيجى" والتي تعمل ستايليست لها براند باسمها، وهي سيدة ست قوية ومتماسكة، وتتعرض للخيانات والغدر والسرقات والعنف والخطف خلال الأحداث.

وأكدت على أن شخصية جيجى التي تقدمها في المسلسل بها العديد من التقلبات، فهى النصف الأول من الأحداث تكره الرجال ككل، ولكن في النصف الثانى تقع في قصة حب عظيمة ولكن مستحيلة، لافتة أن العمل يشارك في بطولته يوسف الخال وطونى عيسى وداليدا خليل يوسف حداد وفادى حداد وإخراج أسامة الحمد وإنتاج زياد الشوريى ومجموعة كبيرة من سوريا ولبنان.

وتنتظر سوزان نجم الدين انطلاق عرض مسلسل "وثيقة شرف – فيكتوريا" الذى يضم العديد من نجوم سوريا، والمكون من 10 حلقات على منصة "وياك" يوم الأحد المقبل الموافق 16 يناير، ويحمل العمل اسم الشخصية التي تجسدها في أحداثه وهى "فيكتوريا" رغم مشاركتها فيه كضيفة، بجانب النجوم سلوم حداد، أمل عرفة، مهيار خضور، صباح الجزايرى، سلمى المصرى، نظلى الرواث، ايمن رضا، فادى صبيح، محمد الأحمد، وإخراج باسم السلكا.

وأشارت سوزان نجم الدين إلى أن المسلسل يحمل اسم "فيكتوريا" بسبب القضية الهامة التي يتم مناقشتها ألا وهى تجارة الرقيق الأبيض، موضحة أن الأحداث تدور حول بنت تتعرض للسرقة من أجل الاغتصاب، وهى صغيرة، وتمر بالعديد من التقلبات والأحداث المفاجئة، لافتة إلى أن الدور غريب وجديد وانها متفائلة به جداً، مضيفة أنها تقرأ العديد من السيناريوهات المصرية والعربية الآن لتحسم أمرها في مشاركتها الرمضانية لهذا العام.

سوزان نجم الدين الفنانة سوزان نجم الدين وثيقة شرف مسلسل وثيقة شرف كورونا

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وائل لطفي

١٩٩٠-٢٠٢١

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