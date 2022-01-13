الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022| كود امتحان ثانية ثانوي والجدول

امتحانات
امتحانات

رابط أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2022، يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات، حيث يعد الحصول على كود امتحان ثانية ثانوي مهم قبل بدء الاختبارات، وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي، بداية من تاريخ 23 يناير 2022، وجهزت رابطا لمعرفة أكواد الامتحانات.

رابط أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2022


أعدت “التربية والتعليم” موقعا إلكترونيا لأكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022، حيث تأتي امتحانات التيرم الأول لطلاب تانية ثانوي تضم قسمين، أولهما إلكتروني، ويُصحح إلكترونيا من أسئلة متعددة الاختيارات ويمثل نحو 70%؜ من درجة المادة، وثانيهما مقالي ورقي، يُوضع من قبل المديرية أو الإدارة التعليمية، ويمثل باقي الدرجة للمادة 30%، ويتم تصحيحه من جهة معلمي المدارس، وللحصول على كود أولى أو ثانية ثانوي، من خلال الرابط التالي: اضغط هــــــــــــنا

موقع أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2022

وتستعرض الدستور رابط أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2022 والاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة عبر الرابط التالي: 

 moe-register.emis.gov.eg 

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022
1- اللغة العربية: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، شعبة عام،  مدة الوجود في اللجنة 3 ساعات.

2- تطبيقات الرياضيات: من الساعة 12:30 ظهرًا إلى الساعة 3 عصرًا، شعبة علوم، مدة الوجود في اللجنة ساعتان ونصف.

3- الجغرافيا: من الساعة 12:30 ظهرًا إلى الساعة 2:30 عصرًا، شعبة أدبي، مدة الوجود في اللجنة ساعتان.

امتحانات الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022
1- اللغة الأجنبية الأولى: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، شعبة عام، مدة الوجود في اللجنة 3 ساعات.

امتحانات الأحد الموافق 30 يناير 2022
1- جبر وتفاضل وحساب مثلثات: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 12 ظهرًا، شعبة عام، مدة الوجود في اللجنة 3 ساعات.

2- الأحياء: من الساعة 12:30 ظهرًا إلى الساعة 2:30 عصرًا، شعبة علمي، مدة الوجود في اللجنة ساعتان.

3- الفلسفة والمنطق: من الساعة 12:30 ظهرًا إلى الساعة 2:30 عصرًا، شعبة أدبي، مدة الوجود في اللجنة ساعتان.

امتحانات الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022
1- اللغة الأجنبية الثانية: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، شعبة عام، مدة الوجود في اللجنة 3 ساعات.

2- الفيزياء: من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا، شعبة علمي، مدة الوجود في اللجنة ساعتان.

3- التاريخ: من الساعة 11:30 صباحًا إلى الساعة 1:30 ظهرًا، شعبة أدبي، مدة الوجود في اللجنة ساعتان.

امتحانات الخميس الموافق 3 فبراير 2022
1- الكيمياء: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، شعبة علمي، مدة الوجود في اللجنة ساعتان.

2- علم النفس والإجتماع: من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 صباحًا، شعبة أدبي، مدة الوجود في اللجنة ساعتان.

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وائل لطفي

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