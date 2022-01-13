ضبط 600 نسخة من ملازم تعليمية للجامعات داخل مطبعة مخالفة بحلوان

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية اليوم الخميس، من ضبط 600 نسخة من ملازم تعليمية ودراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، إقدام مسؤولى مطبعة (بدون ترخيص) - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة - على طباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الخاصة بإحدى الكليات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المطبعة المُشار إليها، وأمكن ضبط المدير المسؤول - مقيم بمحافظة الجيزة - وبالتفتيش في حضوره، تم ضبط 600 نسخة من ملازم تعليمية ودراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بأنه المدير المسؤول عن المطبعة المُشار إليها، وارتكابه المخالفات بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.