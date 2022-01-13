السيطرة على حريق منزل بالبدرشين

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بشارع الجمعية الزراعية، بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات.

كان الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بنشوب حريق داخل منزل بمنطقة أرض الجمعية الزراعية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.