الخميس 13 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مسجل خطر يزور المحررات الرسمية في عابدين

ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر

تمكنت أجهزة الأمن بمباحث القاهرة، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على مسجل خطر لقيامه بتزوير المحررات الرسمية في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته أختام منسوبة لبعض الجهات الحكومية – ورق كربون "جميعهم مقلدين" – مبالغ مالية "محلية وأجنبية".

- اعترافات المتهم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى أعمال النصب على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء إجراءات بيع وشراء العقارات، وتحصله على المضبوطات من أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بالقاهرة أمكن ضبطه، وبإرشاده تم ضبط (عدد من الأختام مُقلدين - 2 طباعة – جهاز كمبيوتر بمشتملاته – عدد من الأفراخ تستخدم في اصطناع بطاقات الرقم القومي - مبالغ مالية).

وأقر بحيازته للمضبوطات واصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة للجهات الحكومية، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بالاشتراك مع أحد الأشخاص، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مديرية امن القاهرة مباحث القاهرة مسجل خطر مديرية أمن قسم شرطة أمن نصب علي المواطنين تمكنت أجهزة الأمن بمباحث القاهرة اليوم الخميس من إلقاء القبض على مسجل خطر لقيامه بتزوير المحررات الرسمية في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة

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وائل لطفي

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