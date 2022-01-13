في ذكرى وفاة مديحة كامل.. طبيب يوضح أعراض المرض المتسبب في وفاتها

يصادف اليوم 13 يناير ذكرى وفاة فاتنة السينما المصرية الفنانة مديحة كامل، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1997، نتيجة ضعف شديد في عضلة القلب.

أصيبت أول مرة بجلطة في القلب عام 1975 أثناء تصويرها مسلسل “الأفعى”، إلا أن متاعبها الصحية الشديدة بدأت قبل وفاتها بعام، حيث ظلت طريحة الفراش في مستشفى مصطفى محمود لمدة 10 شهور بسبب ضعف عضلة القلب وتراكم المياه على الرئة بشكل مستمر، مما استدعى مكوثها في المستشفى لفترة طويلة حتى وفاتها.

يقدم “الدستور” في التقرير التالي كل ما يمكن معرفته عن مرض ضعف عضلة القلب، حسب تصريحات خاصة للدكتور محمد سعيد، استشاري جراحة القلب بالقصر العيني.

ما هو مرض ضعف عضلة القلب؟

يسمى ذلك المرض اعتلال عضلة القلب، ويكون عبارة عن أن القلب السليم يضخ الدم من الجانب الأيمن للقلب إلى الرئتين، حيث يلتقط الأكسجين ثم يتم ضخها من الجانب الأيسر للقلب لتزويد الجسم بالأكسجين والعناصر الغذائية الحيوية يمكن أن تتسبب أي حالة تقاطع هذا النظام المكون من غرفتين في حدوث قصور في القلب ويمكن أن تتسبب العديد من الحالات في ضعف القلب لذا لا يستطيع ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

ما الذي يمكن ان يؤدي الى ضعف عضلة القلب؟

بمرور الوقت تضعف هذه الحالات القلب، مما يجعله غير قادر على الامتلاء بشكل صحيح ويصاب الشخص بحالة تسمى فشل القلب الانبساطي أو لا يضخ الدم بكفاءة ويصاب الشخص بحالة تسمى فشل القلب الانقباضي وهي:

ضغط الدم المرتفع دائما.

الإرهاق الشديد.

المجهود الزائد.

مرض السكري.

أمراض القلب والشرايين والأوعية الدموية.

التدخين.

عيوب القلب الخلقية.

النظام الغذائي الغير صحي.

السمنة.

ما هي أعراض ضعف عضلة القلب؟

عندما يضعف القلب يحاول التعويض عن طريق الضخ بشكل أسرع، مما قد يؤدي إلى شد القلب أو زيادة سمك عضلة القلب كلتا هاتين الآليتين التعويضيتين تضعفان القلب وإذا شعرت الكليتين بانخفاض تدفق الدم، فإنها تحفز احتباس السوائل هذا يجعل القلب يعمل بجهد أكبر، مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

ضيق التنفس خاصة عند الاستلقاء أو الإجهاد.

ألم في الصدر وخاصة الإحساس بثقل في الصدر مما يدل على قصور القلب الناجم عن نوبة قلبية.

الدوار.

هجمات إغماء.

الم في الصدر.

إعياء.

تورم الساقين والكاحلين والقدمين.

سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

العصبية الشديدة.

السعال المستمر أو الصفير مع وجود بلغم أبيض أو وردي مشوب بالدم.

الرغبة المستمرة في التبول.

تورم البطن المعروف باسم الاستسقاء.

زيادة الوزن بسرعة غير مبررة.

قلة الشهية.

غثيان مستمر.

صعوبة في التركيز.

كيف يمكن علاج اعتلال عضلة القلب؟