حريق في مصنع لتعبئة السكر بالبدرشين

شب حريق هائل، اليوم الخميس، بمصنع تعبئة سكر على طريق قرية المرازيق بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة، دون وقوع أي إصابات، وتم إخطار الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بنشوب حريق بمصنع تعبئة السكر بقرية المرازيق بمركز البدرشين، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، ودفعت 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وتجري الآن إعادة الحركة المرورية مرة أخرى للطريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وانتقل فريق من جهات التحقيق إلى مكان الحريق للمعاينة.