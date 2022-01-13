حنونة وعقلانية.. صفات الشخصية الإيجابية وأنواعها

تتناول بعض كتب علم النفس الصفات الخاصة بالشخصيات في حياتنا وأبرز الصفات الخاصة بهم، ومميزات وعيوب هذه الشخصيات، وكيف يمكن التفرقة بينهم، ونرصد خلال السطور التالية الشخصية الإيجابية، وما هي الشخصية الإيجابية وأمثلتها، وفقا لكتاب الشخصية الناجحة من تأليف علي راشد، وتقديم رؤوف وصفي.

أولا الشخصية الإيجابية؛ هي تلك الشخصيات التي تمتلك صفات محبوبة وتساعد الشخص على توافقه الذاتي ويشعر دائما بالاستقرار والسرور، كما تمتلك أيضا صفات إيجابية لتمتعهم بمهارات كافية لمواجهة المواقف والصعوبات بتفاؤل ودائما يفكرون بإيجابية في كل أمور حياتهم.

*من أمثلة هذه الشخصيات:

الشخصية ذات الصحة النفسية العالية

تلك الشخصية التي يتكامل فيها التوافق النفسي السليم، والتكيف الاجتماعي، والتوافق النفسي؛ هي السعادة مع الشخص ذاته وأن يشعر بالسرور والرضا بداخله، وأن يشبع كل احتياجاته الداخلية، وبذلك يسود الشخص بداخله سلام وتوافق وإرضاء وتوازن وتصالح واعتزاز مع نفسه،

والتكيف الاجتماعي، وهي السعادة مع الأشخاص الآخرين، وأن الشخص يلتزم بمبادئ وأخلاق المجتمع الذي ينتمي إليه، كما أن الشخص يقبل فكرة التغيير، ومتفاعل مع الآخرين وعمل الخير، وبذلك يسود الحب والود والتسامح والرحمة والتعاطف بين الشخص والآخرين في المجتمع، فإذا توافق الشخص مع نفسه وتكيف مع مجتمعه عاش واكتسب نفسية سليمة.

الشخصية الحنونة:

وهذه الشخصية الأقرب لقلوب الآخرين وتتميز على مراعاة مشاكل الآخرين وتفهمها، دائما تراعي الأشخاص العاطفية، وتتجنب جرح مشاعر الأشخاص وتحاول بقدر الإمكان نشر السعادة بين الأشخاص ومواساتهم في الأحزان، والوقوف بجانبهم في الأوقات العصيبة والأزمات، بعض الأشخاص يفهمون هذه الشخصية بالضعف، ولكن الضعف غير مرتبط بالحنان.

الشخصية العقلانية:

أكثر الشخصيات المرتبة في أمورها، والمدبرة في نظامها، وحياتها، شخصية منظمة وحكيمة في قراراتها، شخصية هادئة وغير منفعلة في المواقف المختلفة، وتركز وتفهم بدقة عالية، وقبل إصدار الكلام والأحكام تفكر جيدا، ويفهمها البعض ويحكم عليها بالبرود وفتور الإحساس ولكن العقلانية لا تتشابه ولا ترتبط بالبرود وفتور الإحساس.

الشخصية الشغوفة:

الشخصية التي تجمع بين الانفعالية والحيوية، ويقوم صاحب هذه الشخصية بتحقيق رغباته والوصول إلى مراده والنجاح على الصعيد الاجتماعي، وهذه الشخصية محبة للسلطة والقيادة، وامتلاك إرادة قوية.