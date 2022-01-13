الرئيس السيسي: مصر لديها البنية اللازمة لتصنيع اللقاحات والتوريد إلى إفريقيا

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشروع تطهيرات البحيرات والتكلفة الكبيرة لهذا المشروع لإزالة التعديات السلبية، مشيرًا إلى أن الإنجازات والنتائج التي تحققت ليست بيئية فقط بل اقتصادية، وأن أي مشروع سيتم تنفيذه ليس له تأثير في اتجاه واحد فقط بكل في كافة الاتجاهات.

جاء ذلك خلال فقرة أسئلة عقب ختام جلسة “شركاء التنمية”، بمنتدي شباب العالم.

وتحدث الرئيس السيسي عن البنية الأساسية في أفريقيا، مشيرًا إلى أنه “إذا توافرت كهرباء لن يُشعل الناس الأشجار ولن تزال الغابات. وسيكون هناك تحسن في المناخ”.

وتابع الرئيس:"وهذا الكلام الذي تحدثت به منذ 2015 وحتى الآن مع كل المسئولين الأوروبيين، عند الحديث عن إفريقيا سواء كان في مؤتمرات رسمية مرتبطة بإفريقيا أو في تناول موضوعات خاصة بالقارة".

وواصل:"إنني أتحدث لكم كمؤسسات ووكالات مهتمة وعملها هو تحسين حياة البشر.. إفريقيا تستحق منا هذا الدعم، وأنتم تشاهدون الصراعات الموجودة، وإذا استمر الحال على ما هو عليه ستزيد الصراعات وسيكثر الإرهاب، وإذا زاد سيؤثر علينا جميعا".

وأكمل:"علينا أن ندخل ونتحرك وننفذ برامج وأقول لكم تعالوا اعملوا مشاريع على مستوى القارة بالكامل بشركات أوروبية وعالمية في القارة الإفريقية، وفي حاجات كثيرة جدا محتاجين نشتغل عليها ويتم تقديم التمويل لها ويكون هناك التزام من الدول بها، ونحن في مصر مستعدون ليس للمشاركة فقط بل للدعم والمساندة".

وحول توفير الأمصال الخاصة بفيروس "كورونا"، قال الرئيس السيسي:"نحن في مصر لدينا البنية التصنيعية لتصنيع اللقاحات، لو الدول التي نجحت في إنتاج هذه اللقاحات أعطتنا الفرصة إننا نصنع ونورد لإفريقيا، فنحن نعمل على إنتاج لقاحين حاليا كما يوجد شركة قطاع خاص تعمل على إنتاج لقاحات في مصر بغير قدرات الدولة".

وردا على سؤال بشأن المناخ، قال الرئيس السيسي:"أنا تحدثت أن البشر هو المخلوق الوحيد القادر على إحداث الإصلاح بعد التدمير، وهو لديه القدرة وربنا خلقه كده ، وأرى إننا نتجه للبناء والإصلاح وعندي ثقة في العالم كله على مختلف مستوياته دول كبيرة أو متوسطة أو حتى صغيرة نحن متجهون للإصلاح وسجلوا علي هذا الكلام".

وقال الرئيس السيسي:"لا أقول ذلك على أساس أننا سننظم المؤتمر المناخ ولكن الإنسان بطبيعة الحال عندما يرى الخطر يتحرك، فمن الذي جمع الإنسانية كلها على إجراءات كانت في منتهي القسوة بالعالم كله؟ وتقريبا العالم نفذها من منطلق الإحساس بالمسئولية والخطر وأنني أتصور أن موضوع المناخ أخذ قوة دفع خلال الأعوام الـ 5 الماضية توقفت قليلا أثناء فترة خروج دولة كبيرة منه ولكن أتصور أن قوة الدفع التي تحققت بالعودة في جلاسكو، حتي لو كل الأمور التي نتمناها لم تحقق، ولكن ما انا متأكد منه أننا سنحقق هذا في شرم الشيخ أخر العام وأنا متأكد أن العالم سيقوم بما يلزم من أجل تحسين حال المناخ".

واستطرد الرئيس السيسي:"اتكلمت عن مثالين مهمين هما أن القطاع الخاص في العالم قادر على استشراف الفرصة واستثمارها، وهنا اطرح سؤالا لنا كلنا: ما هو حجم السيارات الكهربائية التي سيتم إنتاجها خلال 8 سنين.. ده تقدير واحترمه لما أقول إن الناس لم تجد الفرصة والتطور الذي يتم وتحدثت عن قطاع واحد وهو قطاع السيارات وإسهامها في الإساءة للمناخ ضخم، ونتحدث عن سيارات تتحرك بالملايين على مدار 24 ساعة، وأنا متفائل جدا ليس بعمل المؤتمر وناجحه فقط، ولكن أنا متفائل أن الإنسان سوف يتحرك بإيجابية ويحل المسألة وسنرى ذلك".

