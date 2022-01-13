بعد الختام.. رسائل السيسى خلال جلسة «شركاء التنمية» من منتدى الشباب

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، جلسة مطولة في ختام فاعليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم والذي ينعقد في مدينة شرم الشيخ من الفترة 10 إلى 13 يناير.

وكان عنوان الجلسة “شركاء التنمية”، حيث تحدث عن عدة نقاط ومحاور ومنها البرنامج الاقتصادي الذي اتبعته الحكومة للنهوض بالدولة المصرية، وأيضًا دور منظمة الصحة العالمية في القضاء على فيروس “سي” في البلاد.

“النقد الدولي” لم يفرض على مصر أي مسار

أكد الرئيس السيسي أن صندوق النقد الدولي لم يفرض على مصر أي مسار، ولم نجد منه سوى كل تفهم.

وأشار السيسي - إلى أن مصر انتهت من المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومستمرين في مسيرة الإصلاح، ونريد أن تكون لدينا مؤسسة لديها الخبرة في الإصلاح الاقتصادي.

الشعب المصري تحمل قسوة الإصلاح ولم يخرج واحد يشتكي

وأضاف أن مصر بدأت في نوفمبر ٢٠١٦، برنامجا للإصلاح الاقتصادي وتحدثنا مع صندوق النقد الدولي في أننا جادون في المضي قدما في هذا المسار مهما كانت الصعوبات لأن الصندوق له خبراته، وأن الدول إذا استطاعت تنفيذ المشورة الفنية للإصلاح، فمن المؤكد أنه سيكون هناك نجاح.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الالتزام لم يكن من جانب الحكومة فقط، ولكن الشعب المصري تحمل قسوة الإصلاح ولم يخرج مصري واحد يشتكي من ألم الإصلاح.

الإدمان يهدد مستقبل أي دولة لو لم يتم مواجهته

وفي سياق آخر، قال السيسي إن الإدمان آفة تعاني منها كافة الدول، مؤكدًا أن مراكز العلاج من الإدمان هو جهد من المجتمع والدولة من أجل القضاء على الإدمان، مضيفا أن "الإدمان يهدد مستقبل أي دولة لو لم يتم مواجهته بحسم كامل".

وشدد على ضرورة التفرقة بين البيئة الاجتماعية داخل دار رعاية مهما كانت جودتها، وبين الرعاية داخل الأسرة مهما كان مستواها، لافتًا أنه لا يمكن أن يتم تقديم الرعاية داخل الدار لعدد كبير من الأطفال، في نفس مستوى الرعاية التي تقدم في الأسرة لطفل أو طفلين.

لدينا القدرة على إمداد أوروبا بالطاقة ونعمل على جذب الصناعات لقناة السويس

وقال الرئيس السيسي إنه التقى مع ممثلي عدد من الشركات الصناعية خلال زياراته الخارجية، وأنه يعمل على جذب الكثير من الصناعات خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

ولفت إلى أن مصر تعمل منذ أربع سنوات على أن تكون مركزا للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، وأن مصر أصبح لديها القدرة على إمداد أوروبا بالطاقة.

وتابع الرئيس السيسي أن "مصر تعيش على أقل من 10% من مساحة أرضها، وهو ما يعطينا فرصة لإنشاء مزارع لإنتاج الطاقة المتجددة سواء كانت شمسية أو رياحا أو طاقة الهيدروجين.

"الصحة العالمية" ساعدتنا لنصبح أقل دولة في العالم مصابة بفيروس"سي"

وقال السيسي، إن مصر استفادت كثيرا من منظمة الصحة العالمية في مبادرة 100 مليون صحة، حيث قدمت المنظمة دعما فنيًا لمصر حول كيفية إجراء مسح طبى حتى تتحول مصر من أكثر دول العالم إصابة بفيروس "سي" إلى دولة هي الأقل فى العالم إصابة بهذا المرض.

لن نسمح بوجود الفساد ونريد التخلص من كل شيء سلبي

كما كشف الرئيس السيسي عن كواليس حوار دار بينه وبين السفيرة الأمريكية في عام 2011، قائلا :"السفيرة الأمريكية في عام 2011 كانت بتقولي "مين اللي هيحكم مصر.. ورديت عليها اللي هيحكم مصر الإخوان.. وقالت لي طب وبعدين قلت لها بعدين هيمشوا لأن الشعب المصري لا يقاد بالقوة ولا يذهب إلى الجامع والكنيسة بالعافية".

وقال الرئيس السيسي إن الدولة تعمل بكافة أجهزتها على محاربة الفساد، ولن نسمح بوجوده فهو قرين الإرهاب ويخرب ويدمر البلاد، مضيفًا: "إننا دولة تريد أن تتخلص من كل شيء سلبي يعيق تقدمها".

وتابع الرئيس: إننا نعطي الفرصة للشرفاء والمخلصين للعمل من أجل هذه الدولة، لافتا إلى أن المصريين يريدون أن يتعلموا ويستفيدوا لأجل حياه أفضل لهم وهذا سيتم من خلال الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة، ومصر لا يفرض عليها أحد شيئا.

العالم خسر تريليونات الدولارات نتيجة فيروس كورونا

وأكد الرئيس السيسي أن مبادرة "100 مليون صحة" بدأت من 4 سنوات واستفدنا من خبرات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن المبادرة أجرت مسحًا لأكثر من 70 مليون إنسان في مصر والإصلاح الاقتصادي ساعدنا في التصدي إلى جائحة "كورونا" وآثارها.

وأوضح أن العالم خسر تريليونات الدولارات نتيجة فيروس "كورونا"، لافتا إلى أن هناك دولا قامت بعمل إغلاق كامل أثناء الجائحة وكل دولة ولها خصوصية "ومصر لم تقم بعمل إغلاق كامل".

مصر أنفقت 6 تريليونات جنيه في البنية التحتية في مختلف القطاعات والنتائج واضحة

وتابع الرئيس السيسي أنه ناقش في مؤتمر برلين مع المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل التغيرات المناخية، كاشفا أن مصر أنفقت 6 تريليونات جنيه في البنية التحتية في مختلف القطاعات والنتائج كانت واضحة من خلال معدلات النمو التي وصلت إلي 3.6% ، قائلا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط :"3.8% مش كفاية إحنا عايزين اكتر من كدا".

"حياه كريمة" تستهدف تغيير جذري لحياة 60 مليون إنسان

ووجه الرئيس السيسي إلى شركاء التنمية قائلا: "أنا بطمنكم لأنكم تقدموا دعمًا إلى 100 مليون إنسان وهذه أعلى درجات حقوق الإنسان ونتعامل مع جميع القضايا بمنتهى الشفافية".

وتابع: إن مصر من أوائل الدول التي قامت بعمل سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لأننا حريصين أن نلحق بالتقدم المتواجد في العالم، و"حياه كريمة" تستهدف تغيير جذري لحياه 60 مليون إنسان.

وأضاف الرئيس السيسي أنه عندما نعمل صرف صحي كامل ومحطات معالجة ثلاثية متطورة وأنتم تقومون بتمويل بعض هذه المحطات ففي النهاية المياه التي ستتم معالجتها ستكون مطابقة للمواصفات والمعايير.

وأعرب عن أمله في الانتهاء خلال الثلاث سنوات القادمة من مشروع "حياة كريمة" لأنه مشروع تنموي اجتماعي إنساني بكل المعايير يهدف إلى تحسين حياة 60 مليون إنسان.