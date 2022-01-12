الخميس 13 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي: مصر لديها استعداد لعمل مزارع لإنتاج الطاقة المتجددة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر لديها استعداد لعمل مزارع لإنتاج الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو حتى طاقة الهيدروجي.

وأضاف الرئيس، خلال جلسة شركاء التنمية التي عُقدت على هامش منتدى شباب العالم المقام حاليًّا في مدينة شرم الشيخ، أن مصر لديها البنية الأساسية التي تمكنها من أداء ذلك، واستطاعت أن تضع لبنة مهمة في هذا الأمر من خلال منتدى شرق المتوسط، كما أن مصر لديها القدرة على أن تكون مركزًا لإمداد أوروبا بالطاقة وتعمل على ذلك، ذاكرًا مجموعة من المشاريع التي أبرزها الربط الكهربائي بين مصر وقبرص.

ومنتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية والذي انطلق عبر 3 نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019.

السيسي

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وائل لطفي

منتدى شباب العالم.. منصة الرسائل المصرية

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