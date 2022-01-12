خلال اللقاء الأسبوعي.. برلمانية تناقش الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي في المنشاة

ناقشت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بمدينة المنشاة، ومحطة مياه الرويهب، ضمن مشروعات مبادرة “حياة كريمة” بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي لمحافظة سوهاج، لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

حضر الاجتماع كلًا من العميد أركان حرب سامح الشهاوي رئيس الفرع الهندسي بالجيش الثالث الميداني، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد بدر مدير المشروعات بالجيش الثالث، والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.

وقالت الهلالي، إن الاجتماع الدوري للمحافظة تناول مستجدات الموقف بالنسبة لقطع الأراضي المطلوب توفيرها لإنشاء المشروعات المدرجة بخطة المبادرة بجميع المراكز الـ 7 المستهدفة، خاصة مشروعات " الصحة "، وتم استعراض موقف قطع الأراضي حيث جاري معاينة 17 قطعة لإقامة مشروعات الصحة "وحدات صحة، مراكز طبية، نقاط إسعاف"، ووجه المحافظ بإعداد تقرير يومي بشأن توفير قطع الأراضي اللازمة، ومراعاة قرب مرفق المياه من قطع الأراضي التي يقع عليها الاختيار.

وأضافت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاجتماع ناقش أيضا موقف زراعة الأشجار بالطرق و الشوارع و محيط المدارس والمصالح الحكومية، و مراكز الشباب، وكذلك موقف زراعة الأشجار المثمرة، ووجه المحافظ بضرورة عناية ورعاية ما تم زراعته من قبل، و استمرار حملة التشجير وزيادة المساحات الخضراء .