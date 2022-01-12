الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«التقارير الرقابية.. ضوابط صحفية وقيود سياسية».. كتاب جديدة للباحثة علا منصور

الباحثة علا منصور
الباحثة علا منصور

يصدر ضمن إصدارات دار العربى للنشر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ"63"، كتاب "التقارير الرقابية..ضوابط صحفية وقيود سياسية"، للباحثة علا منصور، وهو عن رسالتها بمرحلة الماجستير.

وجاء فى مقدمة الكتاب: «وكما يهدف الجهاز المركزي للمحاسبات القيام بدوره في الرقابة على أموال الدولة ومحاربة الفساد المالي لدى الجهات المعنية، فإن دور الصحافة مراقبة المجتمع ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، ونسعى في هذا الكتاب للكشف عن نقاط التلاقي ونقاط التباعد بين دور الجهاز المركزي للمحاسبات ودور الصحافة الرقابي فيما يتعلق بالأداء الحكومي لآخر حكومات الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك «حكومة الدكتور أحمد نظيف»، باعتبار الصحافة مسؤولة إخباريًا واجتماعيًا وباعتبار الجهاز المركزي للمحاسبات أحد الأجهزة الرقابية المعنية بتحقيق الرقابة في المجتمع، برصد الأطر الإخبارية لمهام الجهاز المركزي للمحاسبات ونشاطه ومتابعة تقاريره في الصحف اليومية، وإجراء مقارنات لمعرفة أوجه التشابه والاختلاف بين آليات التأطير المختلفة في صحف العينة، ودور القائم بالاتصال في هذه العملية في الفترة من 2004 وحتى قيام ثورة يناير2011».

يذكر أن صدر للباحثة والكاتبة علا منصور من قبل المجموعة القصصية «رسائل خطها الشيطان»، عام 2017 عن الدار المصرية للنشر والتوزيع.

تنطلق فعاليات النسخة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، خلال الفترة من 26 يناير الحالي وحتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتحل دولة اليونان ضيف شرف المعرض، واسم كل من الأديب الكبير الراحل يحيى حقى، ومبدع أدب الطفل عبد التواب يوسف شخصية العام.

وتستعد اللجنة المنظمة لإقامة الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب لتفعيل الموقع الإلكتروني الرسمي لحجز تذاكر الدخول، ومن المقرر أن تطرح تذاكر دخول المعرض "أون لاين" عبر منصة معرض الكتاب الرقمية.

علا منصور العربي للنشر والتوزيع بالقاهرة إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب كتاب التقارير الرقابية رسائل خطها الشيطان

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وائل لطفي

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