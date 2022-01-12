انتصار السيسي: المرأة تثبت دومًا قدرتها على النجاح وعبور الصعاب

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بدور المرأة في المجتمع.

وقالت قرينة الرئيس عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بعد لقائها بشباب منتدى الشباب ٢٠٢٢ في نسخته الرابعة: «كانت سعادتي بالغة بلقاء مجموعة من الملهمات في منتدى شباب العالم».

أضافت: «إن المرأة تثبت دوما قدرتها على النجاح وعبور الصعاب حتى صارت نموذجا للإلهام ليس في مجتمعنا فقط ولكن في كل مجتمعات العالم».

وتابعت «أثبتت المرأة أنها قادرة على تحمل المسئولية في مختلف المواقع بعزيمتها وقوتها وإصرارها وقبولها التحدي».

واختتمت قرينة الرئيس قائلة: «إنني أحيي كل شابة وامرأة، لاسيما نساء مصر، فبجهودهنّ وصبرهن، يحيا الوطن».