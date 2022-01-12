وزير الداخلية اللبنانى يوجه باتخاذ تدابير أمنية بالتزامن مع الدعوة للتظاهر غدًا

وجّه وزير الداخلية والبلديات اللبناني القاضي بسام مولوي المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، باتخاذ تدابير أمنية بالتزامن مع الدعوة للتظاهر غدًا فيما يسمى بـ"يوم الغضب"، والتي أطلقتها اتحادات ونقابات قطاع النقل البري يوم غد الخميس.

وشدد مولوي، على قوى الأمن منع حصول أي إخلال بالأمن أو تعديات على حريات الغير وممتلكاتهم، وذلك حفاظاً على الأمن والحريات العامة.

وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني، حرص الوزارة على تأمين الاستقرار والمحافظة على أمن وسلامة كل من المتظاهرين والمواطنين وعدم الإخلال بالقوانين.

كان الاتحاد العمالي العام وعدد من الاتحادات العمالية، وخصوصا عمال النقل البري قد دعت لتظاهرات غدا فيما سمي بـ"يوم الغضب" احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات التي تمت بين الاتحادات العمالية والحكومة، بالإضافة إلى تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية بعد تحرير سعر الوقود وانهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

وأعلنت وزير التربية والتعليم العالي اللبناني الدكتور عباس الحلبي، عن إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات يوم غدٍ الخميس، بالتزامن مع دعوات التظاهر وإغلاق الطرق غدًا فيما سمي بـ«يوم الغضب».

وأكد وزير التربية والتعليم اللبناني أن هذا القرار جاء بعدما تلقى اتصالات من المؤسسات الأمنية وضعته في أجواء التحضير لإقفال الطرق والتظاهر غدًا.

وكان الاتحاد العمالي العام بلبنان قد دعا للمشاركة في تظاهرات وفعاليات يوم الغضب في لبنان غدًا، بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساء بمختلف الأراضي اللبنانية، بما في ذلك العاصمة بيروت.

وتأتي التظاهرات احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وعدم تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين الحكومة من جهة واتحاد عمال النقل البري، بالإضافة إلى عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية المقررة للموظفين والمتعاقدين والعاملين بالدولة.