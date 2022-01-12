حقيقة وفاة الفنانة الكبيرة سميرة أحمد

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن وفاة الفنانة سميرة أحمد، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأعرب نقيب المهن التمثيلية، عن استيائه الشديد، من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية، بشأن وفاة الفنانة الكبيرة سمير أحمد، قائلًا في بيانٍ له، يجب أن يوضع حد لهؤلاء الاشخاص.

وأكد أشرف زكي أن الحالة الصحية للفنانة سميرة أحمد جيدة ومستقرة تمامًا، وتقضي أغلب أوقاتها مع أسرتها في المنزل، بل أنها تقوم حاليا بقراءة عدد من النصوص الدرامية، التي من الممكن أن تعود من خلالها للأعمال الفنية مجددًا.