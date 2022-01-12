الأربعاء 12 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

زوج ينهي خلافه مع زوجته بطلقة نارية تنهي بحياتها

طلق ناري
طلق ناري

أمرت النيابة العامة في قنا، اليوم الأربعاء، حبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإطلاق النيران على زوجته، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مركز شرطة نقادة، بمديرية أمن قنا، بلاغًا من إحدى المستشفيات، باستقبالها إحدى السيدات مقيمة بدائرة المركز، وبها عيار نارى بالبطن، وتبين أن زوجها أطلق عليها عيار ناري أودى بحياتها، لخلافات زوجية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن قنا، أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة «بندقية آلية».

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

النيابة العامة النيران التحقيقات عامل حبس تحريات المباحث

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وائل لطفي

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