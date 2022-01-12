مسعف ينقذ عاملًا من الموت بعد تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله ببني سويف

نجح مسعف بهيئة الإسعاف فرع بني سويف، اليوم الأربعاء، في إنقاذ عامل من الموت بعد تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله داخل مصنع بمنطقة بياض العرب الصناعية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

وتلقى الدكتور أحمد صادق، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف، إخطارًا بالحادث من ممدوح سيد، مشرف غرفة العمليات يفيد بتلقيهم بلاغًا بتعرض عامل داخل مصنع لصعق كهربائي، وعلى الفور، تحرك أحمد علي، مشرف عام إسعاف بني سويف، بسيارة الإسعاف إلى محل الواقعة.

وفور وصول سيارة الإسعاف إلى محل الواقعة، تبيَّن أن العامل "أحمد.ر.ع" 58 سنة، مصاب بصعق كهربائي ولا يوجد نبض ولا تنفس وفي حالة خطرة.

وعلى الفور، قام المسعف - ويُدعى جمال أحمد إبراهيم - بعمل إنعاش قلبي رئوي للمصاب وتوصيل جهاز الصدمات الكهربائي في محل الواقعة والاستمرار في عمل الإنعاش القلبي، وعودة عمل القلب مرة أخرى بعد إعطاء صدمة كهربائية للمصاب، وعودته إلى الحياة مرة أخرى بعد إنقاذ حياته، ونقله إلى مستشفى بني سويف الجامعي لاستكمال باقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.