الأربعاء 12 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تعثر على هيكل مقاتلة «إف-16» تحطّمت في البحر

مقاتلة من طراز اف16
مقاتلة من طراز اف16

حدّدت فرق الإنقاذ التايوانية الأربعاء موقع طائرة مقاتلة من طراز "اف-16 في" تحطّمت في البحر قبل يوم، وفق ما أعلن المركز الوطني لعمليات الإنقاذ، بعد أقلّ من شهرين على نشر السرب الأول من الطائرات الأكثر تطوّرًا التي تملكها الجزيرة.
وقالت فرق الإنقاذ، إن عمليات البحث التي استمرّت طوال الليل وشاركت فيها مروحيات وسفن تابعة لخفر السواحل وأكثر من 60 مسؤولًا، لم تفضِ إلى العثور على الطيار لكن تمّ تحديد موقع بقايا هيكل الطائرة.
واختفت الطائرة عن شاشات الرادار الثلاثاء بعد قرابة نصف ساعة من إقلاعها من قاعدتها في جنوب غرب الجزيرة للقيام برحلة تدريب روتينية.
وأوضح سلاح الجوّ، أن الطائرة سقطت في البحر وأنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كان الطيار البالغ 28 عامًا قد تمكن من الخروج من قمرة القيادة.
يأتي هذا الحادث بعد شهرين من وضع تايوان في الخدمة سربها الأول من طائرات "اف-16 في" وهي من صنع أميركي، في مسعى لتحديث أسطولها الجويّ، في وقت تبدو التوترات مع الصين في أعلى متسوياتها.
وجرى إيقاف الطائرات الأخرى في الأسطول عن الخدمة.
تطالب بكين بالسيادة على تايوان إذ تعتبرها جزءاً لا يتجزّأ من أراضيها، وتتوعد بإعادة ضمّها في المستقبل ولو بالقوة إذا لزم الأمر.
في عهد شي جينبينغ، كثّفت الصين ضغطها الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري على الجزيرة.
في السنوات الأخيرة، شهد سلاح الجوّ التايواني حوادث مميتة، ويواجه ضغطًا متواصلًا من جانب بكين التي كثّفت توغلاتها في "منطقة تحديد الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية منذ 2020.
وسجّلت تايوان العام الماضي 969 توغلًا لطائرات حربية صينية في المنطقة، بحسب بيانات جمعتها وكالة “فرانس برس”، أي ضعف عدد التوغلات المسجّل عام 2020 والبالغ 380.
في مارس الماضي، أوقفت تايوان كافة طائراتها العسكرية عن الخدمة بعد اصطدام مقاتلتين في الجوّ ما أدى إلى مقتل طيار واختفاء الثاني، في ثالث حادث مميت خلال أقلّ من ستة أشهر.

فرق الإنقاذ التايوانية مقاتلة من طراز اف-16 الجزيرة عمليات الإنقاذ الطائرات البحر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مصر فى قلب العالم- العالم فى قلب مصر

الأكثر قراءة

آخر تطورات إصابة أكرم توفيق مع منتخب مصر

تعرف على تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 12-1-2022

النشرة المرورية.. تعرف على حركة السيارات في شوارع القاهرة والجيزة

وزراء التعدين العرب يؤيدون مقترح مصر بشأن «الطاقة النظيفة»

أول تحرك من النيابة فى واقعة التعدى على مريض داخل مركز طبى

المحكمة الإدارية: لا يجوز للطبيب سوى تخدير حالة واحدة بغرفة العمليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما هى العلاقة التى كفلها ملك الأردن برؤيته الاقتصادية مع الشعب؟

د. القس صفوت البياضى

الإرهاب يهدد العالم بأكمله

جلال حمام

بزوغ فجر (الدولة الرئيسية)

منى رجب

لعنه الثراء الفاحش

إبراهيم داود

متاهة علاء خالد

أحمد سعد زايد

كيف تكون مثقفًا؟

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل على صفيح ساخن بسبب أعمال التجريف فى «النقب»

صحيفة عبرية: الجيش الإسرائيلى يتخذ إجراءات جديدة للحفاظ على جاهزيته

إسرائيل تمنح مواطنيها جرعة اللقاح الرابعة رغم تحذير الاتحاد الأوروبى منها