الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز يكشف سر كره الإخوان لـ تهاني الجبالي وتفاصيل حوارها مع محمد مرسي

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن المستشارة الجليلة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، أول من أطلق لفظ الاحتلال الإخواني، وهذا المصطلح معناه أن الإخوان "محتل" ويجب الجهاد ضده حتى إسقاطه.

وأضاف، خلال "البساط أحمدي" في بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك": "تهاني الجبالي ست كانت شايلة راسها على كفها، وكان في تار شخصي بين الإخوان وتهاني الجبالي، وعشان كده بنشوف شماتة غير طبيعية من الإخوان في وفاة تهاني الجبالي".

وكشف "الباز"، سر وجود "تار" بين جماعة الإخوان الإرهابية والمستشارة تهاني الجبالي، موضحًا أن مرسي كان رافضا لأداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، ولكن بعد ضغوط وإصرار من المحكمة، رضخ لطلبهم بأداء اليمين، ولكنه طلب ألا يذاع على الهواء وأن يكون في جلسة سرية.

 

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