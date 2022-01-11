الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محمد الباز يكشف سبب غياب الإعلاميين عن جنازة وائل الإبراشى

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن سر غياب الإعلاميين عن جنازة الإعلامي وائل الإبراشي.

وقال الباز، خلال لايف "البساط أحمدي" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن خبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي أُعلن بعد وصول آخر طائرة تقل الإعلاميين لحضور منتدى شباب العالم، مؤكدًا أن الإعلاميين لم يتمكنوا من العودة لحضور الجنازة بسبب مواعيد الطيران.

وأضاف الباز: "لو متاح لعدد من الزملاء وأنا منهم إننا نرجع لحضور الجنازة، كنا رجعنا، لم يتوقع أحد منا الوفاة، والناس مش عارفة ترجع بسهولة".

التفاصيل…

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محمد الباز يكشف سبب غياب الإعلاميين عن جنازة وائل الإبراشى

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