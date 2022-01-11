الثلاثاء 11 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق هائل فى شونة قطن بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نشب حريق هائل فى شونة قطن بطريق قرية كوم مهنا التابعة لمركز كفرالزيات، بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية ونحو 5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، وجارٍ حاليا عمليات التبريد والإخماد، دون خسائر بشرية. 

كان اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بشونة قطن بطريق قرية كوم مهنا التابعة لمركز كفرالزيات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتبين اندلاع النيران والتهامها مئات من قناطير القطن الموجودة بالشونة، وهو ما ساهم فى سرعة انتشار النيران والتسبب فى القضاء على محتوياتها، وجارٍ حاليا إخماد النيران وعمليات التبريد بالمياه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق، وتحديد أسبابه والقيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الدفع سيارات دفاع مدني حريق هائل شونة قطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل الإبراشي.. وداعًا يا صديق المصريين

الأكثر قراءة

وفاة القس مكارى يونان راعى الكنيسة المرقسية الكبرى

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس بشرم الشيخ

صلاح وتريزيجيه يقودان هجوم مصر أمام نيجيريا فى بطولة الأمم الإفريقية

زلزال بقوة 6.3 ريختر يشعر به سكان القاهرة

الرئيس السيسى: رصدنا 100 مليار جنيه لمواجهة جائحة كورونا

تأجيل الحكم فى قضية مقتل رجل أعمال وسرقة خزينته لـ2 فبراير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وجيه أمين عبدالعزيز

قبل أن نتحول إلى فريسة للسوشيال ميديا!

مؤمن المحمدي

شيوعيين

محمود خليل

ملك «عربيد» وشعب ينافق «السماء»

سعيد المصرى

مخاطر تجريم الانتحار

القس. رفعت فكرى

بهجة العيد فى بورسعيد!!

أسماء محفوظ

بابا مات!

محمد العسيري

إحنا اللى بدعنا الكُفت.. قصة مصنع البصل فى سوهاج!

لواء.حمدى البطران

حراس الفضيلة الجدد

صور

عزاء شقيق محمود العربي

افتتاح منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة

الآلاف يشيعون جثمان الإعلامى وائل الإبراشى

محطة تل أبيب

المزيد

موقع عبرى يكشف تفاصيل جديدة حول اغتيال قاسم سليمانى

تقرير: الفحوص تؤكد إصابة وزير خارجية إسرائيل بكورونا

إصابة جنرالين كبيرين و5 آلاف مجند في جيش الاحتلال بكورونا