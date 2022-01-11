حريق هائل فى شونة قطن بالغربية

نشب حريق هائل فى شونة قطن بطريق قرية كوم مهنا التابعة لمركز كفرالزيات، بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية ونحو 5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، وجارٍ حاليا عمليات التبريد والإخماد، دون خسائر بشرية.

كان اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بشونة قطن بطريق قرية كوم مهنا التابعة لمركز كفرالزيات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتبين اندلاع النيران والتهامها مئات من قناطير القطن الموجودة بالشونة، وهو ما ساهم فى سرعة انتشار النيران والتسبب فى القضاء على محتوياتها، وجارٍ حاليا إخماد النيران وعمليات التبريد بالمياه.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق، وتحديد أسبابه والقيمة النهائية للخسائر والتلفيات، وأخطرت النيابة للتحقيق.