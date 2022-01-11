الثلاثاء 11 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البرهان» يطلع مبعوث «سلفاكير» على مجمل الأوضاع السياسية فى السودان

السودان
السودان

أثنى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على اهتمام رئيس جنوب السودان بمتابعة الأحداث السياسية الراهنة في بلاده ودوره المقدر في دعم مسيرة السلام والاستقرار عبر الوساطة، وإيجاد قاعدة مشتركة للحوار بين كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تحقق تطلعات الشعب السوداني.

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وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني لدى لقائه بمكتبه اليوم، مبعوث رئيس  جنوب السودان، مستشار شؤون الرئاسة الدكتور كوستيلو قرنق رينق، ضرورة  تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين وسبل دعمها وتطويرها بما يعزز علاقات شعبي البلدين.

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وأطلع البرهان مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان، على مجمل الأوضاع السياسية الراهنة، مؤكدا حرص الحكومة الانتقالية على استكمال مؤسسات الفترة الانتقالية وتعيين رئيس الوزراء المدني.

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من جهته، أوضح الدكتور كوستيلو قرنق، أن اللقاء تطرق لأهمية إعادة  فتح المعابر بين الدولتين خاصة خط السكة حديد الذي يربط مدينتي بابنوسة - واو ميناء  بورتسودان ، وضرورة تنشيط حركتي النقل النهري والبري بين الدولتين تسهيلا لعملية الاستيراد والتصدير.

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وأكد أن السودان بخبرته في إدارة الحوار قادر على تجاوز القضايا والتحديات الراهنة، مستشهداً بدوره في معالجة الخلافات القبيلة والأزمات في جنوب السودان. 

رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان السودان الوساطة الشعب السوداني الأمريكي

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