الثلاثاء 11 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعانة بكاميرات المراقبة لكشف غموض جثة سائق تاكسى فى الشيخ زايد

جثة
جثة

قررت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الثلاثاء، تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة العثور على جثة سائق «تاكسي» مقتولًا بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر محافظة القاهرة لتحديد هوية مرتكب الواقعة.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من الأهالي بوجود جثة بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق منطقة الشيخ زايد، وفور إخطار اللواء علاء فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة لكشف ملابساتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع العثور على الجثة، وتبيَّن أنها لسائق تاكسي تبين من أوراق هويته أنه يدعى "طارق. أ"، 24 سنة، مصاب بعدة طعنات جرى تشكيل  فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفريغ سائق تاكسي جثة العثور مرتكب الواقعة منطقة الشيخ زايد الجيزة

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